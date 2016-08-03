Новости экономики за 03.08.2016

Новости Беларуси. Самый богатый белорусский регион – Солигорский район. В зарплатном рейтинге страны именно он удерживает стабильное первое место.

Сколько платят в райцентрах и чем привлекательна работа в Солигорске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАЛЬКУЛЯТОР РЕГИОНА

Средняя зарплата в Солигорском районе составляет 1 065 рублей. По этому показателю на второй план отошла даже столица, но не очень далеко – всего на 20 рублей. Главному калийному региону на пятки наступает нефтяной Мозырь. Также статисты выделяют появление в рейтинге Островецкого района, где сейчас идет стройка БелАЭС. И средняя зарплата по региону — 675 рублей.

ПО АДРЕСУ

17 миллионов долларов на адресную социальную помощь. За полгода таким видом господдержки воспользовался каждый 60-й житель Беларуси. Среди регионов республики наибольший объем средств выделен в Брестской области – почти 3 миллиона долларов. Эти деньги выделяются малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам. Всего в Беларуси существует пять видов социальных выплат.

ИНТЕРНЕТ-БИЛЕТ

Теперь и в Европу. Билеты на поезда в международном сообщении можно купить через Интернет. Новая технология приобретения уже предлагает билеты в Польшу, Германию, Болгарию, Францию, Чехию и Венгрию. Оформление на первом этапе производится без электронной регистрации. Затем для совершения поездки проездные документы надо оформить в специальных пунктах на вокзале. Возможен и возврат средств, причем сразу на личный счет клиента.

ДИСТАНЦИОННЫЙ БУМ

Белорусы стали реже снимать наличные в банкоматах. Все большей популярностью пользуется расчет с помощью пластиковой карты. Банкиры связывают этот факт с деноминацией. По информации одного из банков, с начала месяца средний чек по операциям с карточкой вырос на 25%. Также набирают популярность Интернет-платежи и мобильные приложения, которые позволяют распоряжаться своими средствами в любое удобное для клиента время.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль сдал позиции ко всем трем валютам корзины. Доллар вырос на 12 пунктов, евро на 47, совсем немного укрепился и российский рубль.