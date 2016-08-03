Новые рынки сбыта и рабочие места: как белорусским предприятиям выполнить поставленные задачи?

Новости Беларуси. Расширение рынков сбыта, создание дополнительных рабочих мест. Такие задачи сегодня стоят перед предприятиями. Однако выполнять их в непростой экономической ситуации получается не у всех.

Особенно тяжело сегодня филиалам крупных производств в регионах, которые столкнулись с сокращением заказов и не только.

Каким может быть выход из ситуации говорили сегодня в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокопрочный чугун и сложное литье – крепления для рельсов скоростных железных дорог на всем постсоветском пространстве производят разве что в Барановичах. Недавно поставка таких была налажена в Россию – за три месяца ушло больше 6 сотен тонн креплений, заказы, уверены, будут еще. Правда, скрепленными часто оказываются сами белорусские промышленники – из-за нулевых ввозных пошлин для стран Евразийского экономического союза отечественный товар сталкивается с огромной конкуренцией даже в пределах нашей страны.

Потому на предприятии главная цель – завязать новые экспортные узелки.

Василий Жавнерчик, директор станкостроительного завода:

За первое полугодие мы экспортировали нашу продукцию в 16 стран. В ближайшее время мы освоим 17-ую страну – это будет Республика Сербия, куда будет поставлена очередная партия нашей продукции

А это уже одно из самых крупных молочных предприятий страны. За сутки здесь могут переработать практически 400 тонн молока. 70 % – на экспорт, и все в Россию. Это самый выгодный рынок для «молочки». Правда, и тут за свою нишу нужно побороться. По твердой конкуренции комбинат в Барановичах ударил твердыми сырами – здесь наладили выпуск пармезана и маасдама, которые в Россию из-за эмбарго перестали поставлять из Европы.

Нашли способ снизить стоимость готовой продукции: простая и дешевая упаковка.

Кроме того, в ход идет экономия на издержках.

Виктор Ракуть, директор молочного комбината:

Если городская вода стоит, по старым деньгам, 8 200 рублей, то сегодня собственная скважина по себестоимости производства воды – 1 200. Мы имеем установку – стоимость электроэнергии дешевле на 30%

И эти методы работают: только за январь-июль 2016 экспорт принес предприятию почти 15 миллионов долларов.

Это – частное предприятие по производству мебели начинало с производства садовых скамеек, теперь почти 100% шкафов, кроватей, стульев уходит на экспорт. Что удивительно, первыми, кто ознакомился с продукцией предприятия стали страны Западной Европы, а не, скажем, СНГ. Как отличительный факт отметил это и глава правительства.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наглядный пример: небольшую этажерочку сосновую, которую ему заказала одна из западных компаний, по-моему, голландская. 150 тысяч штук заказ. Но, говорит, одно условие – 3,2 евро за штуку. Предприятие «Беллесбумпром» меньше, чем за 12 евро делать не будет. Вопрос: у кого будет заказ? Да, они ужались, занялись оптимизацией, посмотрели на конструкцию, поработали с технологией и 3,2 обеспечили. И заказ будет у них.

Поэтому у них есть работа.

Активный спрос способствует и созданию новых рабочих мест: только за последние полгода фирма прибавила больше, чем на половину.

Антонина Белоусова, директор предприятия по производству мебели:

По сравнению с прошлым годом, у нас объемы увеличились – на 180% рост составил. Численность у нас 742 человека, а на 1 июля 2015 года – 468.

2% – именно настолько запланирован рост ВВП на 2017 год. Ожидается, что увеличение должно проходить именно за счет предприятий – как промышленных гигантов, так и небольших частных фирм. В любом случае, каждому из них следует искать новые пути работы в современных непростых условиях. Будь то сокращение издержек, поиск новых рынков и закрепление на старых, или создание новых рабочих мест.