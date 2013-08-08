Около 2 млрд прямых иностранных инвестиций Беларусь планирует привлечь до конца года

Новости Беларуси. Около двух миллиардов прямых иностранных инвестиций Беларусь планирует привлечь до конца года. 8 августа в Министерстве экономики подводили итоги полугодия и озвучили основные результаты работы госсектора.

В начале 2013 года по некоторым позициям снизился экспорт. Во многом на это повлияли изменения конъюнктуры мирового рынка. При этом выросли объемы продаж азотных удобрений, молочной продукции, запчастей. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сохранялось положительным и составило за пять месяцев свыше 300 миллионов долларов, что выше прогнозного показателя.

Наметилась тенденция снижения темпов роста потребительских цен. Реальные денежные доходы населения увеличились на 20%. В страну уже привлечено полтора миллиарда прямых иностранных инвестиций, что в 2,5 раза выше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы ожидаем, что на конец года наш показатель, который мы все-таки планируем, будет даже перевыполнен. Может быть, около 2 млрд долларов прямых иностранных инвестиций сможем привлечь. К чему у нас есть такие предпосылки и так далее? У нас есть несколько серьезных инвесторов, которые уже вошли в нашу экономику. Есть у нас предприятие «Кроноспан», австрийское деревообрабатывающее предприятие. Уже расширяет свою географию присутствия. В его планах уже где-то около 1 млрд долларов инвестировать во все те производства, которые тут уже наметил.

Республиканский бюджет в первом полугодии исполнен с профицитом, то есть страна больше заработала чем потратила. На финансирование социальной сферы направлено более 74 трлн рублей. Исполнены также все обязательства по погашению внутреннего и внешнего долга.

Максим Ермолович, заместитель Министра финансов Республики Беларусь:

Сохраняется приоритет исполнения бюджета без дефицита в текущем году. Что касается параметров экономической безопасности, то они по-прежнему остаются в безопасной зоне, например, внешний государственный долг, его размер составляет на сегодняшний день 12, 4 млрд долларов США, это 18,7% годового ВВП при пороговом значении 25%. То есть мы не прибегали к каким-либо экстренным заимствованиям.