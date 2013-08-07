Минская область первой преодолела миллионный рубеж в намолоте зерна нового урожая

Новости Беларуси. Золотой миллион. Минская область 7 августа первой преодолела миллионный рубеж в намолоте зерна нового урожая.

В центральном регионе убрано более половины хлебной нивы. Всего на жатве здесь задействованы около 30 тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники.

Погода в Беларуси установилась жаркая и сухая, и у аграриев есть все основания успешно завершить уборочную.

За штурвал комбайна он впервые сел еще школьником. Сначала в качестве помощника, а потом и самостоятельно стал управлять машиной. Так четверть века в родном хозяйстве.

Сейчас Михаил Саладуха из агрокомбината «Ждановичи» среди аграриев страны личность не менее известная, чем его однофамилец из шоу-бизнеса. Однако интервью дает неохотно, ведь в разгар уборочной каждая минута времени на счету.

В прошлом году он лидер в масштабах страны – намолотил свыше 7 тысяч тонн зерна. В нынешней жатве тоже виды на победу.

Михаил Саладуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

Есть азарт, чтобы намолотить побольше. Ну, вот уже почти 1,5 тысячи намолотил. Встаю в 6 часов, ложусь в 12. Стараемся, когда вот такая хорошая погода по максимуму работать.

Если при 30 градусах тепла горожане изнывают от жары, то хлеборобы работают, что называется, до седьмого пота, чтобы сухим собрать качественный урожай. При такой погоде, здесь планируют закончить уборочную буквально через две недели.

Здесь каждый колос на счету в буквальном смысле. В агрокомбинате «Ждановичи» предстоит убрать зерно с 6 тысяч гектаров. За пять дней урожайной кампании 8 тысяч тонн «золотого запаса» уже в амбаре.

Анатолий Шкляревский, заместитель генерального директора по растениеводству агрокомбината «Ждановичи»:

Хочется отметить, что урожай в этом году тоже неплохой. Ежедневно мы убираем порядка 5-7% площадей, валовый намолот за день составляет 1,5 -2 тысячи тонн.

Основное внимание ­– качеству урожая. В каждом районе столичной области рабочие группы контролируют ход уборочной. Серьезных замечаний пока нет. Мелкие недоработки устраняют сразу же на местах. Главное – свести к минимуму потери.

Виталий Гришанов, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Надо провести уборку быстро. Во-первых, это меньше потерь, потому что при созревании каждый день мы теряем 2-3 центнера хлеба.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Соблюдая технологии сева, ухода все равно иногда вмешивается матушка-природа, и мы не можем получить тот результат, на который рассчитываем. Но, тем не менее, вот то, что делается в области, именно по соблюдению уже технологий уборки, по подготовке техники, для того чтобы максимально убрать потери. И в прошлом году у нас было около 2 млн 600 тонн зерна вместе с кукурузой, я думаю, в этом году будет не меньше.

На жатве в центральном регионе страны задействованы около 30 тысяч человек. Работают более 2 тысяч комбайнерских экипажей. Из них 142 преодолели тысячный рубеж.

Сегодня появились и первые двухтысячники – семья Волосач из сельхозпредприятия «Лучники» Слуцкого района. К слову, в столичной области более половины всех «урожайных» площадей уже убраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.