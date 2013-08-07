Белорусские строители приступили к возведению жилья в российской Калуге

Новости Беларуси. Обмен опытом и взаимовыгодное сотрудничество. Несколько десятков жилых домов возведут минские строители в российской Калуге. В перспективе там построят целый микрорайон высоток. Все дома будут сданы «под ключ» с обустройством всей необходимой инфраструктуры.

Переговоры о сотрудничестве вели несколько лет. Сейчас все документы подписаны. 12 августа пройдет церемония закладки памятной капсулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Милошевский, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:

Мы достаточно долго, в течение трех лет, работали с администрацией области, встречались с губернатором, с мэром города. И вот наконец-то мы достигли договоренности и приступили к строительству дома. В целом же достигнута договоренность с администрацией области, что мы возможно будем строить целый микрорайон.