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Белорусские строители приступили к возведению жилья в российской Калуге

07 августа 2013 14:08
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Новости Беларуси. Обмен опытом и взаимовыгодное сотрудничество. Несколько десятков жилых домов возведут минские строители в российской Калуге. В перспективе там построят целый микрорайон высоток. Все дома будут сданы «под ключ» с обустройством всей необходимой инфраструктуры.

Переговоры о сотрудничестве вели несколько лет. Сейчас все документы подписаны. 12 августа пройдет церемония закладки памятной капсулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Николай Милошевский, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:
Мы достаточно долго, в течение трех лет, работали с администрацией области, встречались с губернатором, с мэром города. И вот наконец-то мы достигли договоренности и приступили к строительству дома. В целом же достигнута договоренность с администрацией области, что мы возможно будем строить целый микрорайон. 

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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