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Александр Лукашенко поддержал концепцию развития инвестиционной деятельности в Минской области

08 августа 2013 10:15
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал концепцию развития инвестиционной деятельности в Минской области. Эти вопросы обсуждались 8 августа на рабочей встрече Александра Лукашенко с председателем Миноблисполкома Борисом Батурой.

На территории столичного региона в настоящее время реализуется 350 инвестпроектов по созданию современных производств, 30 из них уже успешно действуют.

Еще одной темой рабочей встречи стала уборочная кампания. Перед аграриями столичного региона стоит задача максимально быстро ее завершить, пока этому способствует погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Концепция развития инвестиционной деятельности в Минской области поддержана, но обращено внимание, что давать участки только под высоко эффективные производства. Кроме того главой государства обращено внимание на неукоснительное соблюдение технологии уборки, то есть качество уборки, сохранение каждого зернышка. Мы уже перевалили экватор и должны максимально быстро, пока есть погода, закончить уборочные работы на территории Минской области.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Миноблисполком # Борис Батура

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