Огромный рынок в Индонезии способен проглотить неимоверное количество белорусских товаров. Какие особенности страны надо учитывать?

Зима небывалая разыгралась в последние дни, и мы это видим не только по телевизору, но и в реальной жизни. «Дингин» – сказал бы индонезиец. Значит – холодно. У нас. А у них в Индонезии все время «панас», то есть жарко. Круглый год у них можно купаться. Вдоль экватора вытянулись 17 или 18 тысяч островов – никто сосчитать не может до сих пор. Зато экономический подсчет показывает, что в Индонезии экономика растет невиданно. По темпам роста – второе место в мире после Китая по итогам 2012 года. Если Беларусь сможет запрыгнуть в этот поезд, то ускорится тоже.

Огромный рынок в Индонезии, способный проглотить неимоверное количество товаров. То, что надо Беларуси. И вся таблица Менделеева в индонезийской земле, начиная с нефти, газа, угля. Первый в мире экспортер олова, первый в мире производитель пальмового масла! В общем, «мау» (хотеть) дружить с этой страной!

Это не скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», которую мы привыкли видеть на заставках «Мосфильма». Это памятник в центре Джакарты, столицы Индонезии. Он установлен 50 лет назад в честь Азиатских спортивных игр и называется «Добро пожаловать в Индонезию!».

Прошу не путать с Индией. Хотя название «Индонезия» буквально означает «островная Индия». Видимо, европейцам-колонизаторам в XIX веке так удобнее было определять состояние и расположение многочисленных островов в Индийском океане.

И денежная единица Индонезии – тоже рупия. Хотя раньше на островах рассчитывались яванским гульденом. Чудесным образом на экваторе соединились два несочетаемых, казалось бы, названия – не язык программирования и не кофе java, не мечта советского мужчины мотоцикл «Ява», и даже не культовая марка советских сигарет, а название титульного острова со столицей Индонезии и 120 вулканами – Ява и голландский рубль, то есть гульден. Почему голландский? Да потому что с крошечными, по нынешним меркам, Нидерландами связано 300-летнее колониальное прошлое Индонезии. 300-летнее! Не случайно ведь острова называли еще и Нидерландской Ост-Индией.

Об этой колониальной эпохе напоминают каналы в голландском стиле, которые разрезают старую часть Джакарты, столицы Индонезии. Правда, тогда Джакарта называлась Батавией. А Батавия – это старинное латинское название Голландии. Так вот, если убрать пальмы и посмотреть на узенькие улочки, на которых сохранились еще дома с черепичными крышами, можно подумать, что мы находимся в Амстердаме.

Правда, в голландских каналах нет таких плотин из мусора. И по водным артериям Амстердама снуют беспрерывно катера и лодочки. В Джакарте тиха и пустынна водная гладь. Зато многолюдно на туристической площади старого города. Не зря ее сравнивают с известной площадью в сердце голландской столицы.

Альдила Мозин, студентка:

Это площадь называется «Площадь Дам», как в Амстердаме. Она была построена голландской колонией, полностью выдержан голландский стиль, а расположение зданий точно такое же, как на одноименной площади в Амстердаме.

В отличие от каналов, площадь в Джакарте гораздо чище голландской в нравственном смысле. Района красных фонарей тут точно поблизости нет. Все-таки, Индонезия – мусульманская страна.

О религии поговорим чуть позже. А что касается роли голландцев, почему они тут основали колонию и можно ли сказать, что индонезийские острова оказались в нужное время в нужном месте – об этом очень доступно поведал нам Михаил Цыганов.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Мы находимся на островах пряностей, куда плыли Колумб, Магелан, Дрейк. Все эти мореплаватели искали не столько золото, сколько пряности.

Пряности были стратегическим товаром не только потому, что они были целительными, но и потому, что они были естественным консервантом. Только они позволяли хранить в плавании мясо.

Михаил Цыганов – корреспондент информационного агентства РИА Новости, автор популярного блога об Индонезии, историк-востоковед по образованию и большой знаток страны в силу своей биографии – его отец провел 10 лет в индонезийских командировках и сам он уже восьмой год предан этой стране.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Многие знают, что был такой «шелковый путь», но мало кто знает про путь пряностей, который играл даже более значимую роль в истории человечества. Нет у нас в наши дни чего-то такого, что было бы так же важно, как пряности тогда. Даже нефть не идет в стравнение.

Индонезия на четвертом месте в мире по числу населения – после Китая, Индии и США – 240 млн человек. Это больше, чем Беларусь, Россия и Казахстан вместе взятые. Однако рынок Индонезии настолько же велик и самодостаточен, насколько и не заполнен нашими товарами.

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:

Самая большая мусульманская страна, это самый большой экспортер энергетического угля, это самый большой производитель пальмового масла. Все это говорит о том, что это та страна, которую нельзя упускать из поля нашего зрения.

Интересна Индонезия еще и в стратегических целях. Достаточно вспомнить пример с Венесуэлой: зашла Беларусь в эту страну и использует ее как площадку для продвижения интересов в Латинской Америке. Закрепившись в Индонезии, можно пробиваться на огромный рынок стран АСЕАН.

Танри Абенг, председатель правления холдинга:

Если рассматривать отношения Беларуси и Индонезии в этом ключе, сложить все вместе, то вы можете использовать Индонезию для выхода на рынок АСЕАН-региона, а мы можем использовать Беларусь так же, поскольку у вас большой общий рынок Таможенного союза.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

Сегодня мир изменился. Новые технологии, коммуникации помогают быть ближе. Раньше люди и не думали об инвестициях в зарубежные компании, а сегодня индонезийские компании инвестируют за рубежом в разных частях света. И это как традиционные рынки, так и нетрадиционные. В Беларуси для нас есть много областей, где мы можем работать вместе, как и для белорусских компаний есть место в Индонезии.

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Индонезия богата природными ресурсами. Кроме того у нас развиты сельское хозяйство, лесозаготовка, добыча полезных ископаемых, рыбный промысел – все это у нас есть. Все наши 17 тысяч островов окружены морем, у нас хорошо развит рыбный промысел. На всех островах есть лес. В изготовлении фанеры мы тоже впереди. После Малайзии мы занимаем второе место в мире по производству резины.

Индраван возглавляет крупную химическую компании. Он несколько раз бывал в Минске.

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Очень красиво у вас. Мне понравилось. Я встречался со многими людьми, и люди у вас хорошие. Мы посетили много прекрасных мест. Ваша страна развивается, и я увидел хороший потенциал для дальнейшего роста.

Единственная сложность – это языковой барьер. Незнание английского языка вашими менеджерами иногда создавало проблемы.

Даже не всегда понимая язык, белорусам легче, чем другим понять систему координат в торговле с Индонезией.

В торговле с Индонезией у белорусов есть одно маленькое преимущество или, скажем так, удобство. Дело в том, что белорусские рубли и индонезийские рупии примерно равны по весу, даже похожи. Курс рупия к доллару равен примерно 9 тысячам. Точно так же, как и курс белорусского рубля. Если вы решили, например, купить авокадо, видите на ценнике «9600 рупий», то в переводе на наши белорусские деньги это примерно 9 тысяч рублей.

Чем же еще похожи совершенно разные и географически далекие страны?

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:

Приоритеты, которые ставит перед собой руководство Индонезии, схожи с теми приоритетами, которые мы ставим перед собой. Индонезия, безусловна, заинтересована в укреплении государственной власти, потому что это огромная страна.

В Индонезии активное внимание уделяется росту благосостоянию населения.

Проводятся различные мероприятия, в том числе в области жилищного строительства, обеспечения жильем малоимущих.

Индонезия также выступает против диктата и двойных стандартов в международных отношениях.

Я думаю, что и народы наши во многом похожи. То, как к жизни относятся индонезийцы, и то, как к жизни относятся белорусы. Это очень трудолюбивая нация.

Можно еще добавить – намерение строить атомную электростанцию, космические амбиции Индонезии, пожелавшей прикоснуться к опыту создания первого белорусского спутника, а также сохранение смертной казни.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

В последнее время, в особенности европейцы, осуждают нас за то, что у нас существует смертная казнь. Но никто из них не обращается со своими претензиями к Америке. Я бы посмотрел, как они обращались к Америке со своими претензиями и говорили: «Вы, ребята, негуманны – у вас все еще есть смертная казнь!» Вот пусть съездят в Америку, и тогда мы с ними поговорим на эту тему. А пока обсуждение данного вопроса бессмысленно, так как это просто нечестно.

Смертная казнь в Индонезии применяется за страшные преступления. В последний раз казнили террористов.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

Когда приводятся в исполнение смертный приговор за терроризм, никто и слова не говорит. На Бали, в частности, четырех человек уже казнили. Суд вынес такой приговор, а правительство никогда не вмешивается в дела суда. Они признали доказательства, констатировали их вину. Поэтому их казнили.

202 фамилии – это имена погибших во время теракта в 2002 году. Ночной ресторан и клуб находились по обе стороны популярной улицы, когда прогремели взрывы. Взрывы были настолько мощными, что от здания остались только воронки. Это произошло 12 октября 2002 года в туристском районе Кута. Теракт был крупнейшим по количеству жертв и пострадавших в истории Индонезии. Два заряда: террорист-смертник и машина со взрывчаткой унесли жизни 202 человек, 164 из которых – иностранцы. Еще 209 были ранены. И это не единственный теракт в Индонезии, а самый крупный. Взрывы были в 2000, 2003, 2004, 2005 годах, рядом с христианскими церквями, у входа в фондовую биржу Джакарты, у гостиницы Мариотт, у австралийского посольства. Десятки убитых, сотни раненых.

В Индонезии сохраняется опасность терактов, и даже в отель, в котором живешь и в который, может быть, заходишь пять раз в день, все эти пять раз все равно через рамку металлоискателя. Высоченными заборами с колючей проволокой обнесены в Джакарте посольства иностранных государств.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Ну, если вы заметили, то везде стоят досмотровые будки. То есть практически при входе в любые гостиницы очень жесткий досмотр, как в аэропорту, в любой молл – это крупный торговый центр. То есть везде. Но в целом население так спокойно ходит. В общем-то, каких-то особых испугов нету. Хотя, да. Теракты, к сожалению, время от времени случаются.

Машины, въезжающие на территорию гостиниц, госучреждений и крупных частных компаний, тщательно досматривают охранники. Зеркалом изучают днище, заглядывают в багажник и даже в бардачок. Стоит отдать должное настроению стражей безопасности – не сдвинутые брови, не напряженно сжатые губы встречают вас при досмотре, а широкие доброжелательные улыбки – как будто бы извиняются за принесенное неудобство.

Надо сказать, что в Индонезии почти все приветливо улыбаются: продавцы в магазинах, полицейские и даже нищие. То ли солнце наполняет сердце счастьем, то ли грибы, приобщиться к которым пробуют некоторые туристы.

Турист:

Попробовали грибы местные. По ощущениям, попали как будто в другие миры. Получалось, ты сам формируешь свое настоящее после употребления.

Юрий Козиятко:

Это как мухоморы у Пелевина в «Generation П»?

Турист:

Это не похоже на наркотик, это больше похоже на воссоединение с культурой, потому что ты начинаешь понимать, почему здесь такие боги, почему и у злых, и у хороших богов – у всех есть клыки. Это больше связано с культурой, нежели с наркотиком.

За наркотики в Индонезии – тоже смертная казнь. Не разбираются: свои или чужие. Последний приговор вынесли наркокурьеру-англичанке.

Еще одно зло, с которым власти Индонезии ведут постоянную войну, из числа белорусских приоритетов, кстати, – это борьба с коррупцией. Масштабы впечатляют: за последнюю пятилетку в тюрьме оказался десяток губернаторов, председатель Центробанка и четверо его заместителей, а депутатов парламента и вовсе не счесть. Остается догадываться – таковы масштабы борьбы или это масштабы коррупции?

Юрий Козиятко:

А кого чаще всего арестовывают? Мы читали, что депутатов, губернаторов. 10 губернаторов у вас арестовано.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

Да, членов парламента, мэров, губернаторов. Но чаще всего, конечно, членов парламента разных уровней: от самого высокого, национального, до самого низкого, местного. Они сейчас в тюрьме.

Солон Сихомбинг, политический обозреватель:

На сегодняшний день существует проблема коррупции в парламенте. Но наш президент хочет от нее избавиться. Поэтому даже когда в чем-то он не прав, как председателя своей партии мы его поддерживаем в борьбе с коррупцией в Индонезии.

По другим статьям Уголовного Кодекса у индонезийской полиции не слишком хлопотная жизнь. Убийства, изнасилования случаются редко. В стране жестко контролируют огнестрельное оружие, у гражданского населения его практически нет. Чаще случаются воровство или мошенничество.

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

Если вы ходите по правильным улицам, правильно живете, ходите днем, ведете дневной образ жизни, ходите на работу, идете домой, заходите в магазин, покупаете продукты, то проблем никаких нет. Если же вы идете ночью в поисках каких-то приключений, то, я думаю, что будут проблемы. Но это не только здесь, это в любой стране мира.

Здесь, на моих глазах было один раз днем, я видел сам, как девушка идет с сумкой на плече, и мимо проезжающий мотоциклист, естественно, выхватывает эту сумку. Но это я видел сам. Да, это было. Но во Франции, в Италии я это видел за один день раз пять. Ну, а здесь за все мое пребывание один раз.

Еще один вид преступления, экзотический для Беларуси – пиратство. Моряков предостерегают: в Индонезии есть морские разбойники. Но власти страны считают, что это преувеличение. И для этого у них есть законные основания.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Плывет здоровенный танкер, к нему подплыла лодочка, забросили якорек-кошку на борт, поднялись три человека, отняли у члена команды кошелек, после чего удрали на лодке. Так вот если это в прибрежных водах, то это морской разбой, а если это за пределами территориальных вод, то это пиратство.

По морской конвенции ООН, пиратством называется акт насилия, совершенный в открытом море. То есть то, что совершается в прибрежных водах, не является пиратством по нормам международного права.

Понятно, что пираты или морские грабители, орудуют там, где есть море и ходят корабли. В Индонезии судоходство очень развито и появилось уже давно.

Отсюда все начиналось. Здесь в свое время голландцы организовали морской порт «Батавия». И сегодня Индонезия остается важной морской страной.

Самый удобный способ перемещения по стране – именно по морю. На лодках, паромах и теплоходах. В стране насчитывается около 700 портов. Индонезия занимает второе место в мире по протяженности береговой линии, длина которой больше длины экватора.

Зимы и лета в привычном для нас понятии в Индонезии нет. Страна находится на экваторе, и, в принципе, здесь зимой и летом все одним цветом. Но зато есть сезон дождей, когда выпадает неимоверное количество осадков.

В Индонезии круглый год можно купаться – температура воды не опускается ниже плюс 26. Здесь всегда высокая влажность – 80-90% – больше, чем в русской бане. А сезон дождей доставляет немало хлопот. Особенно в столице – Джакарте. Город расположен в низине, причем 40% территории мегаполиса – ниже уровня моря.

Мешки с песком напоминают о недавнем большом наводнении. Центральная улица на два метра оказалась под водой. И даже в президентском дворце воды было щиколотку. А в одном из зданий погибли четыре человека. Случилось это 17 января, ровно два месяца назад. Такого потопа в Джакарте уже не было давно. На острове Ява, где расположена столица, 8 человек погибли и 120 тысяч остались без крова над головой.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Несколько дней жизнь в столице была парализована буквально, потому что даже затопило самый центр – Бундар Нахаи – центральная, можно сказать, площадь. И говорят, что в первый раз за всю историю Джакарты такое сильное наводнение.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии господин Джани во время нашей встречи в Джакарте выразился метко: «У нас есть все: и потопы, и селевые потоки, и цунами, и извержения вулканов, и землетрясения».

Владимир Оноприенко, предприниматель:

Очень неприятно, когда ты находишься на 25 этаже здания, и здание ходит ходуном. Не можешь стоять даже. И на твоих глазах по стенам разбегаются трещины. Но, Слава Богу, все пока обошлось.

В 2013 году на территории страны уже было несколько подземных толчков. Астрологи предсказывают, что в 2013 году в Индонезии произойдет мега-землетрясение, которое разбудит цунами, как в 2004 году, когда у берегов Индонезии образовалась разрушительная волна, наделавшая бед во всей Юго-Восточной Азии.

В самой Индонезии тогда цунами унесло жизни более 200 тысяч человек.

Владимир Оноприенко, предприниматель:

Летали над теми районами, где еще не ступала нога спасателей. Видно, что стояла деревня на побережье, а, пролетая над ней, мы видели только фундаменты зданий.

Не дай Бог, конечно, произойти такому природному римейку. Хотя, землетрясения для этих мест – явление объяснимое и неизбежное. Индонезия расположена на стыке тектонических плит, в районе повышенной сейсмической и вулканической активности.

Три вулкана выстроились по ранжиру, а всего в Индонезии их более 500. И это только наземные. Есть еще подводные, малоизведанные. Самый знаменитый, или печальной известный, вулкан Кракатау унес в свое время десятки тысяч жизней. И каждый из этих 500 может извергаться в любую минуту.

Индонезийские вулканы – в десятке самых опасных в мире. Самая жестокая гора огня под названием Мерапи просыпается. Последнее сильное извержение 2010 года унесло жизни 350 человек, а десятки тысяч оказались без крова.

Природа подарила индонезийцам благодатные, но слишком небезопасные для жизни острова. Поэтому здания тут возводят не очень высокие: среди богатых домов и лачуг Джакарты хаотично торчат небоскребы средней руки. И метро в 10-миллионном мегаполисе не построили. Поэтому улицы в час пик загружены необыкновенно.

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

У меня был случай: я стоял в пробке, прилетел из Сингапура сюда. Пять часов я ехал. Обычно дорога занимает 20 минут. Пробка. Все, ты ничего не сделаешь.

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Вы посмотрите, какое здесь движение на дорогах, на весь этот шум. Все указывает, что здесь есть бизнес и он растет. Бизнес так быстро продвигается, что инфраструктура за ним не успевает, а мы этого не ожидали.

Юрий Козиятко:

Может, у вас есть маленький вертолет?

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Да, у нас есть, но здесь нет возможности на нем летать. Но я знаю, уже многие пользуются частными вертолетами. Для людей бизнеса очень важна коммуникация. Индонезия – одна из тех стран, которые активно используют воздушный транспорт.

Индонезию еще называют страной авиасообщения. Помимо морских судов самолеты связывают многочисленные острова. Кстати, в те дни, когда мы снимали фильм, первый из 12 самолетов «Superjet-100» российского производства прибыл в Индонезию для коммерческого использования.

Покупка этого самолета привлекла внимание из-за авиакатастрофы 9 мая 2012 года. Во время показательного полета в Индонезии из-за ошибки пилота 45 человек, находившихся на борту «Суперджет-100», погибли. «Сухой» столкнулся с вулканом Салак, который за 10 лет похоронил уже 7 самолетов. Но, по расчетам индонезийской авиакомпании, «Суперджет-100» наиболее рентабелен для перелетов между островами архипелага.

А на суше самым популярным и, видимо, самым рентабельным средством передвижения считаются мокики. Мотоциклисты, как стаи саранчи, надвигаются на город.

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

Вы видели, сколько здесь мотоциклов. Байки, мотороллеры разные. Начинается дождь. Куда им деваться? Они все, как птицы, слетаются под мост. И они, естественно, полностью блокируют движение.

Ехать некуда. Их я даже не знаю, сколько. Есть официальная статистика. Их там миллионы продаются в год. Этих байков.

Один из самых доступных в Индонезии видов транспорта – моторикша Баджай. Скорее всего, она рассчитана на туристов.

Моторикши Баджай и мотоциклы в Джакарте повсюду, а вот велосипедов практически нет. По крайней мере, в сравнении с Китаем или Голландией, господствовавшей тут очень долго. Велосипеды в голландском стиле, правда, можно увидеть в историческом районе Джакарты. Но они, скорее, забава для туристов и реквизит для фотографирования влюбленных.

Бытует мнение, что к голландцам в Индонезии относятся с гораздо меньшим трепетом, чем, например, к англичанам в Индии.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Колонизаторы хорошие не бывают. Колонизаторы бывают глупыми и умными. Англичане развивали промышленность, создавали англоговорящую прослойку, они создавали прессу. Голландцы запрещали индонезийцам учить голландский, они фактически строили только города, они здесь практически ничего не создали.

Молодое поколение индонезийцев не так категорично относится к бывшим колонизаторам. Например, эта девушка Альдила учится в Амстердаме, а в Джакарту приезжает погостить в родительском доме. И она уверена, что голландцы помогли Индонезии сделать шаг навстречу цивилизации.

Альдила Мозин, студентка:

Я считаю, что никакого вреда это стране не принесло, город стал даже красивее. Вы сами можете видеть, что здания здесь прекрасны. Я не уверена, смогли бы сами индонезийцы построить такие. То есть это все благодаря голландской колонии.

Вручную разводили и сводили этот мост в XVII веке. И это еще одно голландское творение. Мост соединял два берега широкого канала, на которых располагались голландский форт и британский.

От голландского архитектурного наследия – к индонезийскому ноу-хау. Подземку в Джакарте заменяют скоростные автобусы, которым выделена специальная полоса для движения – выезжать на нее автомобилям запрещено, да и недешевое это удовольствие, по шкале полицейских штрафов.

Билет на скоростной автобус в Джакарте стоит 3,5 тысячи индонезийских рупия. Это 3,5 тысячи белорусских рублей. Вход как в метро и на посадку в городской автобус.

Посадка происходит с высокой платформы. Такая высокая платформа может стать и трамплином, и барьером для белорусского атвопрома. Во-первых, Джакарта активно обновляет автобусный парк, можно получить хороший заказ. Стоит только посчитать: а выгодно ли производить автобусы с высокой дверью.

Чтобы справиться с пробками и связать столицу с городами-спутниками, в Индонезии планируют построить монорельсовую дорогу.

Солон Сихомбинг, политический обозреватель:

В Индонезии, особенно в Джакарте, из-за большой урбанизации очень выросло население. Люди приезжают сюда, так как считают, что Джакарта – это экономический центр, хотя работы здесь сейчас уже не так много. Из-за этого существует проблема пробок. Но правительство и местные органы управления стремятся улучшить ситуацию посредством использования общественного транспорта – монорельсовой дороги. Надеемся, что в ближайшие годы она появятся.

А почему бы белорусским производителям трамваев или новому белорусско-швейцарскому предприятию по сборке скоростных электричек не присмотреться к этому проекту? Пошли ведь на ура белорусские самосвалы-тяжеловесы в индонезийские карьеры. Сегодня на острове Калимантан первые «БелАЗы» уже трудятся. И, вроде бы, успешно.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Большинство добычи в Индонезии происходит открытым методом, и поэтому именно такие карьерные самосвалы, такого класса как «БелАЗ», я думаю, могут быть не просто востребованы, а пользоваться очень большой популярностью. Потому что хорошее качество, насколько я знаю, и при этом они могут быть конкурентоспособными по цене по сравнению с «Камацу», с «Катерпиллером».

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:

Пять машин успешно эксплуатируется уже на карьере в Восточном Калимантане, и, судя по тем отзывам, которые мы имеем, у конечного потребителя сложилось очень высокое мнение о потребительских свойствах наших машин.

Танри Абенг, председатель правления холдинга:

У вас замечательная индустриальная база, в особенности машинное оборудование для сельского хозяйства и горной промысленности. У нас есть компании, которые работают в сфере горной промышленности. Они занимаются гранитом, разработкой угля, бокситом. Для этого нам нужны машины. Скорее всего, будем покупать их в Беларуси. А также планируем покупать шины, так как вы производите все виды шин.

Представительство «Белшины» расположено в Сингапуре, но большую часть продукции отправляет в Индонезию.

Дмитрий Шершень, директор торгового дома ОАО «Белшина» в Сингапуре:

Здесь у нас, как мы в шутку называем, «галерея славы», если так можно выразиться.

Индонезия является нашим основным рынком, на котором мы реализуем продукцию «Белшина» (более 50%). В виду того, что Индонезия имеет наиболее развитую горнодобывающую промышленность.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

Конечно же, мы ожидаем, что торговля между нашими странами будет более активной. Мы ждем, что ваш бизнес придет в Индонезию, и наоборот – наш в Беларусь. Собственно говоря, сейчас, когда Азия усиливает региональный контроль, приход в Индонезию со своим бизнесом может открыть ворота на Азиатский рынок. И мы ждем, что белорусские компании расположатся именно в Индонезии, а не в других странах, так как вскоре Джакарта будет международной столицей многих международных организаций. Именно здесь будет все происходить.

Интересно, а «Беллегпром», который президент Лукашенко частенько критикует за неразворотливость и склады, забитые продукцией, смог бы посоперничать с индонезийской швейной индустрией? Видимо, непростое это дело, но индонезийские производители одежды сдали свои позиции в последние годы. Почему бы не попробовать?

Владимир Оноприенко, предприниматель:

Лет 15 назад это было очень заметно. Очень большие партии отшивались на индонезийских фабриках, и такие были известные мировые бренды. Теперь как-то стало чуть поменьше.

Прежде чем пытаться конкурировать на этом рынке, неплохо бы узнать секреты местной моды.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Эта рубашка – батик знаменитый, индонезийский. Много разновидностей, много красок. Здесь это как бы и повседневная одежда, многие ходят, по пятницам вообще – это у них молитвенный день – они обычно все в батике даже на работу, на службах. У каждого министерства есть, как правило, свой форменный батик. И все министерство обычно одевается в один батик. В 12 часов все идут на молитву дружно.

Самый популярный товар из Беларуси, конечно же, – калийные удобрения. И сейчас готовится к подписанию новый договор.

Танри Абенг, председатель правления холдинга:

У вас есть калийные удобрения. Вы очень значимы в этой отрасли. И это исключительно продажа. Но вы также можете найти хорошего партнера здесь, в Индонезии, чтобы завоевывать больше рынков сбыта.

Удобрения сегодня нужны как никогда. Мировой продовольственный кризис подталкивает к производству продуктов питания. Индонезия – не только крупнейший в мире производитель олова, но и «алея» (масла, по-белорусски). Больше всего в мире тут производится масла из пальмы.

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:

Оптимальный баланс потребления калийных удобрений составляет 6-7 млн т. По минимум в этой стране. В то время как импорт калийных удобрений в 2011 году составил чуть больше 2 млн т. Соответственно, есть большие резервы для увеличения потребления калийных удобрений для таких культур, как рис, кукуруза, другие продовольственные товары.

Сельское хозяйство – важнейший сектор индонезийской экономики, в котором занята почти половина населения. В основном это малоземельные крестьяне или наемные сельхозрабочие на плантациях.

Крестьяне из глубинки – люди небогатые, но добродушные, порой даже наивные.

Юрий Козиятко:

Женщины не приучены. Я подаю женщине индонезийской руку, а она пугается, боится.

Петушка держат индонезийцы для петушиных боев. На самом деле петушиные бои запрещены в стране, но, видимо, потихоньку их проводят в деревнях, поскольку традиции нужно продолжать. И, как рассказала хозяйка, если очень повезет, то за победу этот петух может принести 10 млн рупий. Это как 10 млн белорусских рублей. По местным меркам, это приличные деньги.

С курочками примерно такая же история как с петухами. Поскольку здесь эпидемия птичьего гриппа, птиц всех забили, но, видимо, какое количество птичек оставили, потому что нужно что-то кушать.

Получается, у каждого своей дом. У хозяйки дом совмещен с кухней, мама отдельно живет. А здесь – детки. То есть как у нас, допустим, три комнаты, а у них три маленьких домика.

А вот это водосборная система. По бамбуковым желобам с крыши дождевая вода попадает в бак, резервуар. В сезон дождей создается запас на весь оставшийся год.

Видимо, встречать хлебным караваем принято повсюду. Правда, в этом доме нас потчевали мякишем хлебного дерева. Антисанитария, по нашим меркам, вопиющая.

Юрий Козиятко:

Судя по количеству мошек, что сидело на этом хлебном дереве, наверное, мы не рискнем. Или обидится? Не стоит. Вкусно.

Даже водкой не запить для дезинфекции – нет у них водки в сельской местности – не пьют крепких напитков. Правда, пальмовый 40-градусный Арак в местной закусочной можно раздобыть, однако наш гид Михаил предостерег: самопальный алкоголь может быть сдобрен для крепости метиловым спиртом: мол, неграмотный в сельской местности народ, не знает, что бывает два спирта. Покупает что подешевле.

Еще один редкий напиток в Индонезии – молоко. Быков у них много. Бык – это живой трактор для возделывания полей. А коровы – редкость.

Татьяна Цыганова, жительница г. Убуд (Бали):

Конечно, с молочными продуктами здесь беда. Полная беда. Нет никаких ряженок. Нет никаких кефиров. Но йогурты на Бали, из-за того, что здесь очень много живет иностранцев, налажено уже производство, но все равно не в том ассортименте, как в России или Беларуси.

Юрий Козиятко:

Беларусь славится тем, что много молочных продуктов, и хотят поставлять сюда. В принципе, можно продавать его здесь, как Вы думаете?

Татьяна Цыганова, жительница г. Убуд (Бали):

Творог пользуется большой популярностью. Я даже знаю людей, которые заказывают, им из России привозят поставки творога. Ну, конечно, я думаю, что это будет. Но надо все-таки рынок. Вот сыр – однозначно.

Остается только объяснить индонезийцев для чего молоко. Местная кухня разнообразна, но молочным продуктам в ней отведена далеко не первая роль.

А нам повезло попробовать традиционное блюдо не ресторанного, а домашнего приготовления. Красавица-жена бывшего посла Индонезии в России и экс-министра юстиции усадила нас за стол в своем уютном доме.

Юрий Козиятко:

Вермишель, такое гнездо из вермишели заливается бульоном. Тут говядина?

Рыба, креветки, крабы. То есть индонезийцы живут рядом с морем, поэтому и продукты у них из моря. Нет баранины. Хотя страна мусульманская.

Впрочем, говорить об индонезийской кухне все равно, что о российской, где на одном столе могут стоять и борщ, и бишбармак, и строганина.

И угощение от семьи Хамида – это, скорее, кухня острова Сулавеси, где и родился экс-министр и экс-посол. На Сулавеси, например, любят шашлычки из свинины, хотя в большинстве регионов Индонезии, по мусульманской традиции, свинину отвергают. А в Джакарте на центральном рынке, прообразе минской Комаровки, мясо свиньи и вовсе продавать запрещено, но в супермаркетах можно.

На том же Сулавеси можно отведать и суп из черепах, и лягушек, и даже собачатину. А в провинции Восточная Ява, например, лепят пирожки из илистой земли. Считается, что они полезны для здоровья. В общем, едят почти все. И уж точно все, что растет. В Индонезии много фруктов, название которых наш человек услышит впервые.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Много экзотических фруктов, некоторые даже, бывает, могут вызвать отвращение. И внешних видом, и запахом своим, и вкусом в том числе. То есть некоторые люди даже до конца жизни так к ним и не привыкают.

Фирменным лакомством считается плод дуриан, который своим резким запахом способен вмиг очистить автобус или авиалайнер от туристов. Как тут не попробовать?

Покупаем дуриан. Торгуемся. Михаил как носитель местного языка умеет найти ключик к торговке. «Неужели балийка настоящему балийцу будет втридорога впаривать национальный фрукт дуриан» – говорит Михаил. «Эх, ты, болтун, одел эту юбку, какой ты балиец. Да русский, по лицу вижу». «Какой я русский? Я здесь живу уже целый год. Пойдем покажу свой дом». «Не надо, я замужем!» «Ну так что? «Если продашь дуриан подешевле, будет три мужа» – говорит Михаил. «Хорошо – сказала. – Три мужа? Договорились!» «4 мужа! Постирает тебе рубашку».

25 рупий правой рукой – 1 дуриан. Говорят, вкус отвратительный. Михаил сказал, что если возьмем в машину, не пустит. Будем пробовать на свежем воздухе.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Недавно отменили рейс. Кто-то принес дуриан в самолет – пришлось отменять рейс. Половина пассажиров вышла, отказались лететь. Главное не запивать алкоголем.

Юрий Козиятко:

А неподготовленному белорусскому желудку он не страшен?

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Надо проверить на желудке.

Юрий Козиятко:

Давайте. Чего не сделаешь ради «Картины мира» из Индонезии.

Колючий. Мерзкий. Варенный сладкий лук по вкусу.

Внутри косточка.

Отдадим обезьянке остатки.

Чем бы ни удивлял гурманов каждый из многочисленных островов этой страны, есть продукт, который объединяет все местные кухни. Конечно же, рис. Рис как хлеб насущный можно увидеть на гербе Индонезии. Выращивание риса – смысл жизни многих жителей известного острова Бали.

Сочные зеленые террасы созданы не для того, чтобы радовать глаз. Это знаменитые рисовые поля на индонезийском острове Бали. Возделывают рис по древней уникальной технологии. Ирригационная система называется Субак. Субак также называется община крестьян, которые работают и выращивают рис. В 2012 году ЮНЕСКО включило субак, эти рисовые поля, в список всемирного наследия человечества.

Каждый мини-водораздел имеет свой субак-совет из крестьян-соседей, которые вместе отвечают за орошение. Каждый субак-совет имеет свой собственный храм, в котором вымаливают у богов хороший урожай.

Впрочем, на острове Бали храмы можно заметить практически в каждом дворе. И даже около школы ученики выпрашивают у божков хорошие отметки. На острове Бали ислам уступает индуизму.

Храмы из путеводителя соединяет туристическая тропа. А наш гид востоковед Михаил Цыганов повел нас нехожеными дорожками. Но правило о том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, заставил выполнить.

Чтоб посетить индо-буддийский храм на Бали, нужно соблюдать все традиции. Это как в православную церковь не впускают женщин без платка, точно так нужно надеть храмовый сарунг. И Михаил покажет, как правильно. А теперь еще уденг – это балийский головной убор.

Юрий Козиятко:

Вот я не смогу, как Михаил. Михаил, вот сколько Вы на Бали живете?

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Подряд недолго, чуть больше года. Первый раз был в 1975 году.

Юрий Козиятко:

Учитывая, что мы тут первый день, неплохо я завязал. А теперь в храм.

Этот храм в Убуде – один из старейших в Индонезии. По некоторым данным, он был основан еще в VII веке. Сейчас здесь идет реконструкция, пальмовым волокном будут покрывать крыши.

На территории храма идут строительные работы. Выполняют их за чисто символическую плату, поскольку это тоже считается как пожертвование богам. И здесь, на территории храма, памятник старцу, который его и основал.

Вот еще один древний храм. Тут безлюдно. Ступени и стены покрылись зеленым мхом. Охраняют святилище не очень симпатичные божки. Зато с верхней площадки открывается неплохой вид на вулканы.

Куда ни посмотри на острове Бали, можно увидеть удивительные вещи.

Вход в дом многие балийцы обозначают знаком. Но, поймите правильно, хозяин этого дома не имеет ничего общего с наци. Этот знак известен издревле, еще до того, как его использовали фашисты.

Индонезиец:

Я считаю, что свастика – это символ мира. Кроме того, мы верим, что этот символ защищает нас от любых проявлений зла и негатива, которые могут прийти извне.

Свастика, в переводе с санскрита, означает «пожелание удачи». У большинства древних народов она была символом жизни, Солнца, благополучия. И на Бали до сих пор этот знак используют при оформлении домов и церквей.

В других частях Индонезии, помимо острова Бали, господствует мусульманство. Но ислам – не единственная религия в стране, как мы уже поняли.

Самая большая в юго-восточной Азии мечеть – Истекляль. Здесь могут молиться одновременно 120 тысяч человек. А напротив – колоссальных размеров католический храм в неоготическом стиле. Церкви как будто соревнуются друг с другом. В принципе, тут настолько все переплелось. К примеру, мусульманскую мечеть проектировал архитектор-христианин.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Я категорически против употребления «мусульманская страна». Индонезия - страна с самым большим мусульманским населением, но это не мусульманская страна. Она светская. По закону, ислам имеет те же права, как и другие религии здесь официально признанные.

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Среди всех мусульманских стран мы самая большая, но и самая либеральная. У нас не так, как на Ближнем Востоке. У нас нет никаких ограничений, мы очень толерантны, люди дружелюбны.

Гадиза Зеламарт, студентка:

Мы мусульмане, но мы отличаемся от остальных мусульманских стран.

У нас равноправная страна. Иногда бывают случаи, когда ощущается разница в роли женщин и мужчин. Но чаще всего в сельской местности. В Джакарте, в больших городах, этого нет.

Интересный пример. В Индонезийской провинции Ачех девушкам запретили ездить на мотоцикле по-мужски, с расставленными ногами. Но в Джакарте таких мотоциклисток в положении «дамская езда на лошади», свесив ножки на одну сторону, увидеть не удалось. Встречались только пассажирки на заднем сиденье, и то весьма редко.

Прогрессивные мусульманские активисты раскритиковали это нововведение, отметив, что законы шариата не указывают, как ездить на мотоцикле.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

С одной стороны, Индонезия – самая большая мусульманская страна в мире, а с другой стороны, у нас женщины занимают очень много различных постов. У нас есть несколько мэров женщин, а также женщин-губернаторов, ну, и, конечно, женщины есть и в парламенте, так как это обязательно по закону.

Еще раз вернемся на остров Бали, где мусульманские традиции не так сильны, как на Яве, и женственность всегда была в цене.

Татьяна Цыганова, жительница г. Убуд (Бали):

Здесь недавно женщины стали кофточки носить. Сверху надевать. А так, в общем-то, топлесс ходили. Нет, здесь совершенно все по-другому. Вы это еще увидите.

Юрий Козиятко:

Местные женщины топлесс?

Татьяна Цыганова, жительница г. Убуд (Бали):

Местные женщины.

Юрий Козиятко:

То есть продвинутые такие? Местные аборигенки?

Татьяна Цыганова, жительница г. Убуд (Бали):

Наоборот, здесь голландцы, когда они, все-таки им удалось завоевать Бали, они насильно заставляли женщин носить верхнюю одежду, потому что все женщины ходили с обнаженной грудью. И даже в деревнях, которые в глубинке, а не в туристических местах, до сих пор можно встретить пожилых женщин - сверху у них ничего нет.

Юрий Козиятко:

Я подозреваю, что голландцы увеличили здесь народонаселение от этого?

Татьяна Цыганова, жительница г. Убуд (Бали):

Матросы убегали с кораблей, потому что, в общем-то, девушки симпатичные, балийки молодые, и поэтому, в общем, все, как везде.

Индонезийские женщины похожи на наших, славянских, не внешностью, конечно, но тем, что стараются быть обольстительными и при этом в горящую избу могут войти – индонезийским красоткам достается самая тяжелая работа.

На Бали женская и мужская работа отличаются. Носить цемент на голове – женская работа. Ох, бедные девочки. А мужская работа – выращивать рис.

В Индонезии много других обычаев и традиций. А некоторым из них можно позавидовать.

В Индонезии четыре раза отмечают Новый год. Обычный, светский праздник, как и у нас: с 31 на 1. Есть еще мусульманский и буддийский. И вот в феврале празднуют Новый год по китайскому стилю. Отмечают его в центре Джакарты, в китайском отеле «Мандарин». И если нам повезет, мы туда тоже попадем, ведь сегодня на этот праздник приехал даже губернатор Джакарты.

Малинда Ясмин, специалист по связям с общественностью:

В канун Нового года основные события происходят на улицах Джакарты, а китайский Новый год в основном празднуется в помещении.

Вы можете увидеть танец дракона, танец льва. Это потрясающий праздник.

Восточные особенности Индонезии стоит учитывать и в организации бизнеса.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Многих наших предпринимателей, скажем, а не туристов, но и туристов даже тоже, раздражает неторопливость индонезийского, абсолютная неторопливость, спокойствие. То есть когда наш человек уже взрывается, а у них все это считается нормальным. И даже у них поговорка индонезийская такая: «Время резиновое – тянется».

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

Понятно, что они меньше нас. Они говорят: «Вы такой крупный. Ну, мы боимся вас». На сегодняшний день мы там обнимаемся, но раньше они были с очень большой осторожностью, они говорят: «Вы своим механикам скажите, потому что они еще не в таких близких отношениях с нашими, чтобы они их так, ну, не прихватывали. Потому что для вас кажется, вы просто взяли, а нам очень больно».

Зато во взглядах на мироустройство у Индонезии и Беларуси много общего. Индонезия – основатель влиятельной международной организации «Движение неприсоединения», а Беларусь – первая европейская страна, вступившая в эту организацию.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

«Движение неприсоединения» было создано по причине Холодной войны, но сейчас, как никогда, оно оправдывает свое существование. Сейчас ведь тоже немало проблем в мире: бедность, нехватка продуктов, кризисы в разных странах, распространение ядерного оружия. Это то, на что «Движение неприсоединения» может направить свое внимание. Поэтому нашим странам нужно работать вместе. В современном мире мы можем развиваться вместе.

Солон Сихомбинг, политический обозреватель:

Индонезия любит свободу и мир для каждой страны. Поэтому была создана такая организация. Все страны-организаторы этого движения, в том числе и Беларусь, хотят жить в гармонии и мире, без войны.

Одним из гарантов мира является армия. Помните: «Хочешь мира – готовься к войне!» Индонезия укрепляет свою оборонную мощь.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

Наша армия на сегодняшний день начала активно модернизироваться. И правительство совместно с парламентом каждый год увеличивает бюджет в этом направлении, так как это необходимость, это обеспечивает независимость. Необходимость в обеспечении безопасности народа настолько велика, что защита населения, которое составляет 240 млн, требует от нас великой силы, хорошей армии. Вдобавок к этому, нам также нужно защитить наши природные ресурсы, морские ресурсы, лесные ресурсы и другие.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Армия развивается, модернизируется, Индонезия покупает много оружия. Один раз наступила на грабли, когда американцы, а затем ЕС ввели эмбарго. «Геркулесы» индонезийских ВВС оказались без запчастей. Эту ошибку стараются не повторять и стараются всячески диверсифицировать свой пакет. Истребители – в России и Штатах, танки – в Германии, подлодки – у Южной Кореи.

А значит еще один шанс выгодно сотрудничать с Индонезией у белорусской «оборонки». Посетив по пути в Джакарту Международную выставку вооружений в Арабских Эмиратах, мы выяснили, что белорусские «оружейники» уже думают об этом.

Андрей Вершинин, начальник конструкторского бюро НТЦ «ЛЭМТ» Беломо:

Мы надеемся в том числе поучаствовать в части оснащения их вооружения нашими приборами, нашими новыми разработками.

Юрий Козиятко:

Это новый рынок?

Андрей Вершинин, начальник конструкторского бюро НТЦ «ЛЭМТ» Беломо:

Это достаточно новый рынок. Рынок достаточно серьезно развивающийся. И рынок, который будет требовать достаточно много продукции.

Внимание к армии можно объяснить военным прошлым президента страны. Он отставной генерал. Имя нынешнего главы государства запомнить непросто – Сусило Бамбанг Юдойоно. Еще раз подчеркнем: это лишь имя, личное имя. Фамилии у президента Индонезии нет. Такова у них традиция. С санскрита имя президента можно перевести как «добродетельный рыцарь». Индонезийскому лидеру 63 года.

Президент в Индонезии еще и правительство возглавляет. Традиционно правительство имеет официальное название. Нынешнее называется «Второй кабинет единой Индонезии», что еще раз подчеркивает стремление сохранить единство страны.

Солон Сихомбинг, политический обозреватель:

Очевидно, что наш президент заложил хорошую основу, сделав нашу экономику стабильной. Конечно, еще существуют небольшие политические проблемы, но они незначительны.

В Индонезии множество островов. Около 300 диалектов используются десятками этнических групп. Поэтому очень хороший и строгий президент может справиться со своими обязанностями в такой большой и разнообразной стране.

Президент Индонезии – человек разносторонний. Он играет в волейбол, пишет стихи и даже поет. В магазинах можно купить его музыкальные альбомы.

Эдуард Така, житель Джакарты:

Я уверен, что президент наш хороший. И не только как политик, но и как музыкант. Он очень музыкален. Поет хорошо.

Крестьянка из индонезийской глубинки знает длинное имя президента и голосовала за него на выборах.

Прямое голосование избирателей – новинка для Индонезии. Нынешний президент – первый избранный не парламентом, а всеобщим народным голосованием.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Раньше в Индонезии выборы были парламентские, то есть парламент выбирал президента. Нынешний президент как раз второй срок свой заканчивает. Это первый всенародно избранный. То есть когда население выбирало президента.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

В 2004 году первый раз в истории у нас были прямые выборы президента. Конституция была изменена и президент был уже выбран непосредственно народом. Я в то время был руководителем Национальной избирательной комиссии и проводил выборы. И все прошло хорошо, и вот уже 2 раза мы проводили прямые выборы Президента.

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Наш президент имеет военное прошлое, но все же ведет страну к демократии, дает право народу высказаться.

Президент теперь избирается народом, и с голосом народа считаются.

Солон Сихомбинг, политический обозреватель:

Я думаю, это хорошо. Стало больше демократии. И нам, конечно, это нравится, особенно людям старшего поколения.

Должность президента Индонезии введена в 1945 году одновременно с обретением страной независимости. И президентский дворец расположен по периметру площади свободы.

Это главная площадь в Индонезии. В центре установлен гигантский монумент (137 м), венчает который позолоченное пламя. А вечером оно подсвечивается и создается иллюзия горящего факела. Чтобы попасть на эту площадь и сделать туристическую фотографию, нашему человеку кроме авиабилета нужна еще въездная виза. Открывают ее в Москве. А вот россиянам визу открывают по прибытию в страну, в аэропорту. Для белорусов такая льгота – пока еще предмет переговоров. Хотя движение началось.

Владимир Лопато-Загорский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:

Мы активно этот вопрос обсуждаем. Направили официально обращение по этому поводу. Надеюсь, что этот вопрос также будет осужден в ходе предстоящего визита президента Республики Беларусь. И, опять же, надеюсь на положительный исход.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

Со своей стороны я также буду убеждать индонезийцев посетить Минск. У нас сейчас очень хорошая экономика, мы члены «Большой 20». Раньше наши люди путешествовали только по Индонезии, но сейчас они ездят по всему миру. Надеемся, что Беларусь будет тем туристическим направлением, которое будет им интересно. Единственная проблема: у вас очень холодно.

Снег и мороз для индонезийцев – испытание. А наших любителей испытывать новые места привлекает остров Бали.

Остров Бали не для пляжных лежебок. Здесь почти всегда высокая океанская волна – мечта серфингиста. Да и пляж не очень чистый с утра. Зато на Бали много исторических мест и мест, где можно покутить. Ведь не зря этот город называют Кута.

Кутят тут в основном австралийцы. Для них Бали, как для россиян – Крым. Дешево и сердито.

Туристы:

Из Австралии тут 6 часов лететь, и 200 баксов стоит билет. Собственно, если хочешь слетать на выходные, для австралийцев это не деньги.

Австралийцы приезжают сюда наглеть. В их стране за драку очень приличные штрафы, можно даже сесть. Здесь они просто наглеют, пихают всех плечами. Индонезийцы лучше относятся к русским. Они все спрашивают, откуда вы. И, в общем, если из России, то сразу начинают хлопать тебя по плечу, а вот с Австралией некоторые реально делают такие лица.

Русских людей (белорусы тоже попадают в эту категорию) знают в Индонезии давно. Достаточно вспомнить дружбу с Советским Союзом. В 1961 году президент Индонезии Сукарно приезжает в Москву отметить свой День рождения и вручает два высших ордена. Кому вы думаете? Леониду Брежневу и первому космонавту Гагарину, конечно же. Поговаривали даже, что Юрию Гагарину индонезийцы подарили дачный коттедж на своих островах.

Владимир Гаевой, предприниматель:

Про коттедж я не знаю детали. В смысле, где он сейчас, какова его судьба. Но то, что Гагарина очень любят, это действительно так. У них даже была волна, когда многие называли своих детей Юрий.

Сегодняшнюю Индонезию еще не захлестнула новая мода называть девочек именем Виктория. Но белорусскую теннисистку Вику Азаренко здесь знают многие. А мужчины, первое что вспоминают, это слово БАТЭ – все-таки борисовские футболисты совершили подвиг.

Кроме спортивных успехов Беларусь ассоциируется у индонезийцев с транзитным коридором из России на Запад.

Рето Шанти Рувиастути, журналист телеканала Metro TV:

О, я знаю, что у вас- много газопроводов, которые соединяют Россию и Восточную Европу, и по которым транспортируется газ. Вот, пожалуй, все, что я знаю о Беларуси.

Газовая тема близка Индонезии. И Беларусь наверняка думает о природных ресурсах, продвигаясь к экватору.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

По сжиженному газу она в первой мировой тройке, здесь самая большая золотая шахта мира, самая большая медная шахта, здесь уран, здесь вся таблица Менделеева. Это вулканические острова, которым из глубин земли подали полезные ископаемые, которые существуют на планете земля.

Есть в Индонезии и нефть. И до недавнего времени страна входила в союз самых главных нефтяных стран мира – ОПЕК. Но в 2008 году покинула этот картель.

Владимир Гаевой, предприниматель:

У них была ставка в свое время на нефтяной экспорт. Где-то она себя в какой-то мере оправдала, а потом у них запасы нефти сильно уменьшились, и сейчас даже на собственные нужды не хватает. Ну, естественно, поскольку они больше импортируют, чем экспортируют, они вышли из этой организации.

Солон Сихомбинг, политический обозреватель:

Предыдущий президент продавал нефть и газ очень дешево. И в этом была проблема. Поэтому нынешнему нашему президенту приходится над этим много работать, чтобы вернуть нужный уровень цен на нефть и газ. Нам нужно время для разработки новых месторождений.

Невзирая не сейсмичность территории, дефицит энергии подталкивает Индонезию к строительству атомной электростанции.

Михаил Цыганов, корреспондент представительства «РИА Новости» в Юго-Восточной Азии:

Вопрос стоит достаточно серьезный. Наверное, он будет решен положительно, потому что если на пике после «Фукусимы» большинство индонезийцев было против, то теперь уже большинство «за» строительство.

Стране не хватает электроэнергии, здесь мало где есть мощные реки. Опять островной характер, на которых можно ставить ГЭС.

Больших и длинных, как Волга или Амазонка, рек в Индонезии действительно нет. Самые крупные сравнимы с белорусской Припятью. Зато очень много мелких быстрых речушек, которые рассекают джунгли.

Большая часть Индонезии – это территория, поросшая джунглями. И пересекают джунгли ледяные реки. Как вы понимаете, очень не просто пробираться по этим местам.

За исключением Явы и Бали примерно 90% территории страны покрыты лесами, в которых произрастает около 3 тысяч видов деревьев. А всего – 40 тысяч видов представляют растительный мир архипелага. Индонезия настолько разнообразна, как будто несколько стран из разных частей света собрались на одной территории. В ее состав входит, например, провинция Папуа, от которой пошло общеизвестное название «папуасы».

Владимир Оноприенко, предприниматель:

Папуасы, конечно, отличаются от индонезийцев, это практически другая сторона Индонезии. Если индонезиец, особенно яванец, очень вежливый, очень приветливый, то папуас суровый. Если конфликтная ситуация, то ты видишь, даже чувствуешь (какие-то флюиды от него исходят), что он, не задумываясь, если дойдет до разборок, то он будет биться до последнего.

Два племени, если были враждующие действия, они не могут примириться до тех пор, пока количество убитых с одной стороны не сравняется с количеством убитых с другой.

Но даже не в Папуа, а в столице Индонезии Джакарте до сих к белому человеку пор по особенному относятся.

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

Тебе не хочется обидеть, а тебе приходится стоять на месте минут 40, пока с тобой не сфотографируются все, не приведут всех. И, не дай Бог, ты на кого-нибудь положишь руку, эти фотографии здесь же, сейчас же будут в фейсбуке. Сейчас же, мгновенно, и это вызовет бурю эмоций у них и воспоминаний на долгие годы. Это правда. Это для них редкость.

Это как будто бы вывернуть наизнанку стремление белого человека сфотографироваться с обезьяной.

Животный мир Индонезии весьма разнообразен. На островах живут и тигры, и слоны, и носороги, и дикие быки. И, конечно же, обезьяны. Обезьяны не такие уж простые и доброжелательные. Они нападают на туристов, забирают у них еду. А недавно был случае, когда они напали на деревню и покусали семь человек. Если кормить их добровольно, то они ничего не забирают у людей. Это совершенно безобидные существа, но слегка блохастые и, конечно, зубы у них не очень хорошие. При укусе обезьяны возникает опасность заражения крови.

А чем удивляет индонезийцев Беларусь?

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

Я никогда не забуду, что Минск – это очень аккуратный город. Я продолжаю его популяризировать его среди всех моих знакомых, где бы я ни был. И могу назвать этот город среди самых лучших городов, в которых я побывал. Там такие широкие тротуары, что чувствуешь себя очень комфортно. Никогда не забуду ваш город. Он всегда здесь.

Вернемся в дом бывшего министра юстиции и экс-посла Индонезии в России. Хамид оказался большим ценителем белорусского хрусталя.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

Мы это купили в Минске, потому что качество очень хорошее. Это стакан для чая.

В то же время цена нам показалась весьма низкой. Именно поэтому мы с собой привезли просто огромную коллекцию хрусталя из Беларуси.

И бизнесмены из Индонезии трепетно достают с полок белорусские сувениры.

Индраван Масрин, генеральный директор химической компании:

Это сувенир, который я привез из Беларуси. Не помню точно где я это купил, прогуливаясь по городу. Но также у меня есть еще один сувенир. Из шахты. Неплохо, правда?

Все-таки мудро заметил замминистра иностранных дел Индонезии.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

В отношениях между странами торговля очень важна, инвестиции тоже, но не стоит забывать и про социальную и культурные сферы. Они сближают людей. Любое взаимодействие начитается со знакомства. Тут можно вспомнить старую поговорку: «Прежде чем жениться, нужно познакомиться».

Будем надеяться, что и наш фильм тоже поможет получше узнать далекую страну и, может быть, даже форпост Беларуси в Юго-Восточной Азии. А визит президента Лукашенко в Индонезию откроет дорогу большому бизнесу и политическому партнерству на международной арене.