Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 28,5% годовых

Новости Беларуси. Кредиты в Беларуси стали доступнее. Ставка рефинансирования, от которой и зависят выплаты по таким займам, снижена до 28,5% годовых. Последний раз она была уменьшена в сентябре 2012 года.

Ее сохранение на уровне 30% годовых в течение 6 месяцев позволило обеспечить макроэкономическую сбалансированность и снизить инфляцию. А это, в свою очередь, создало условия для дальнейшего понижения ставки рефинансирования. При этом по-прежнему сохраняются привлекательные условия для вкладов в белорусских рублях. Их доходность выше по сравнению с депозитами в иностранной валюте.

В 2013 году Нацбанк Беларуси рассчитывает снизить ставку рефинансирования до прогнозных 13-15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Хотелось бы надеяться, что это так. Во всяком случае, расчеты на то, что так ее можно достичь, есть Но для этого надо всем хорошо работать. И каждому выполнять на своем месте то, что должен выполнять. То есть экономика должна работать ритмично. Должны снижаться издержки. Будут снижаться издержки производства и себестоимость продукции товаров. Они станут более востребованными на внешнем рынке, конкурентоспособными по ценам. И не будет такая высокая цена и на внутреннем рынке. А цена товара дает инфляцию. Снижается инфляция, снижается и ставка рефинансирования.