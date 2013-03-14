Первый в Беларуси проект по использованию геотермальных вод для нужд населения провалился

Новости Беларуси. Первый в Беларуси проект по использованию геотермальных вод для нужд населения не оправдал ожиданий. К его реализации приступили еще шесть лет назад. На тепличном комбинате в Бресте решились на эксперимент по использованию геотермальных вод в промышленных целях. На строительство станции были выделены немалые средства. Но на практике чистую воду используют лишь для полива растений в теплицах. Планы об обогреве жилых домов и больницы провалились.

Некогда на месте этой скважины искали нефть, а нашли чистый источник, температура которого – 23 градуса. Воды теплые, а значит не нужно тратить природный газ на подогрев. На государственные инвестиции построили станцию доочистки, однако часть оборудования простаивает.

Руководство предприятия признается: воды на станции значительно больше, чем нужно комбинату. И при этом убеждено: экспериментальный проект работает.

Владимир Савчук, заместитель директора по капитальному строительству ОАО «Тепличный комбинат «Берестье»:

Проектная мощность этих тепловых насосов – 1 Гкал/час тепла для теплицы или другого потребителя. Он эту свою задачу выполнил. Не выполнена задача только вторичного использования (после отдачи тепла) воды для нужд населения города Бреста.

Мы получили препятствие со стороны Министерства жилищного хозяйства и Брестского водоканала.

Городской водоканал от причастности к проекту открещивается. Мол, и своей воды хватает, чтобы покупать чужую.

Михаил Дыдик, главный инженер коммунального предприятия «Брестводоканал»:

У нас даже имеются на сегодняшний день скважины, которые простаивают в резерве.

Нашей подписи на проекте скважины «Берестье» нет.

Получается, чистая и теплая питьевая вода городу не нужна. А миллиарды рублей затрачены просто на обогрев теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Василевский, главный специалист Комитета государственного контроля Брестской области:

Был ряд сторон, которые брали на себя обязательства использовать эту воду эффективно. На данный момент использует воду только тепличный комбинат, который в том числе делает совершенно малый отбор воды. Другие участники проекта отошли в сторону по различным причинам.

Государственные деньги, а это порядка 10 млрд рублей по нынешним ценам, использованы неэффективно.

Сейчас на комбинате продумывают, где еще можно использовать термальные воды. Пришла идея ее бутилировать. Уже разработали очередной проект. Но это потребует дополнительных средств, а их и так вложено немало.