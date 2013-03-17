Логойские разносолы на ровне с магазинами пошаговой доступности, минимаркетами и кафе - гордость местного райпо!

Новости Минской области. Ирина Парахневич, председатель правления Логойского райпо, в потребкооперации почти четыре десятка лет. Причем исключительно на своей малой родине - в Логойском районе. Про таких говорят: где родился, там и пригодился. Хотя, наверное, можно было бы сменить место жительства, перебраться в столицу да и работу подыскать спокойнее и престижнее - специалисты такого класса всегда были востребованы. Но она сохранила верность родовым корням и единожды сделанному выбору.

Ирина Михайловна - почетный гражданин Логойского района. Такой высокой честью удостоены немногие. А уж среди работников потребкооперации и вовсе единицы. Тем более знаменателен сам факт общественного признания заслуг руководителя райпо, которое, по ее же признанию, всегда стремилось работать не за страх, а за совесть.

Корреспонденты программы «Цетральный регион» на СТВ встретились с Ириной Парахневич у центрального торгового комплекса Логойска и вместе провели ревизию по ее владениям.