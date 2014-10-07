Новости Беларуси. Белорусско-американский инвестиционный форум, который прошел накануне в Нью-Йорке, подтвердил свою эффективность, — уверены в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

С Америкой уже заключены конкретные проекты, а это значит, что заокеанские бизнес-круги готовы вкладывать свои инвестиции в белорусскую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из крупнейших американских компаний по очистке воды откроет в Беларуси третий по величине завод, который будет действовать на всё Евразийское экономическое пространство.

Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации:

В рамках форума мы говорили о возможности реализации в Беларуси проекта по сбору и переработке вторичного сырья, таких как стекло, пластик. Даже речь шла о производстве дизельного топлива из пластиковой бутылки. Очень интересный проект. Для того, чтобы доверие у американской стороны к нам родилось, для этого и организуются подобные мероприятия. Где мы говорим о том, что мы открыты, мы готовы предоставлять все необходимые условия.