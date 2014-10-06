Министр транспорта и коммуникаций Беларуси коллеге из Литвы: Очень важным является совместное инвестирование в транспортную систему

Новости Беларуси. Беларусь разработает государственную программу развития транзита до 2020 года. 6 октября в Минске обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Беларусью и Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла об увеличении товаропотока через белорусско-литовскую границу, которая сейчас представляет «единое окно» между Европейским и Евразийским союзами.

Наша страна имеет большой потенциал в качестве транспортного коридора, связывающего Запад и Восток. Поэтому серьёзная ставка делается на развитие логистики и совершенствование системы грузоперевозок. В этом заинтересованы и соседи.

Римантас Синкявичус, министр транспорта и коммуникаций Литвы:

Наши хорошие отношения и доброжелательность белорусского Правительства по отношению к литовскому, а также хорошие отношения между транспортными системами и их руководителями позволяют нам из года в год увеличивать транзит и поток груза через восьмой коридор, который позволит соединить большее число европейских стран, позволит и Беларуси легче и дешевле транспортировать товары со своей стороны.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Очень важным является совместное инвестирование в транспортную систему. Это как раз таки и создает уже технологии, которые сближают, которые для клиента становятся более понятными, которые работают на время, на экономику более эффективно.