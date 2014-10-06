Новости Франции. Перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Франции 6 октября обсудили в Париже.

В Беларуси будет организовано сборочное производство французских автомобилей.

Сегодня в Париже подписано соглашение о сотрудничестве белорусской фирмы с европейским автомобильным концерном. Планируется, что в нашей стране будет построена и сеть французских гостиниц. Такие договоренности достигнуты в рамках рабочего визита белорусской делегации во главе с вице-премьером Петром Прокоповичем.

Также прошли встречи в штаб-квартире крупнейшей ассоциации французских предприятий «МЕДЕФ».

На переговорах заинтересованные в сотрудничестве с нашей страной бизнесмены смогли обсудить наиболее волнующие вопросы. Хозяев встречи интересовали практические моменты: прозрачность белорусского законодательства, инвестиционный климат и возможные риски бизнеса.

Особое внимание уделили новым возможностям в сотрудничестве Франции и Беларуси в связи с созданием Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.