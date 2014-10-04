Кто скупил в Новой Зеландии все подержанные белорусские тракторы? Интервью с почетным консулом Стюартом Прайором

Развитие мира, о котором говорил министр иностранных дел Беларуси, неразрывно связано с развитием отношений между отдельными странами. Даже очень удаленные государства находят общие интересы. В прошлой программе речь шла об отношениях Беларуси и Австралии, а сегодня еще более удаленная Новая Зеландия заявляет об интересе к Беларуси устами почетного консула. Стюарт Прайор дал интервью программе «Картина мира» у себя дома, в Веллингтоне.

Юрий Козиятко:

Стюарт, я заметил у Вас в доме много картин. Вы - творческий человек?

Стюарт Прайор, почетный консул Республики Беларусь в Новой Зеландии:

Да, в какой-то степени.

Юрий Козиятко:

Как творческий человек Вы могли бы телефонную будку, которую я заметил у Вас у входа, перекрасить в красно-зеленый цвет как символ белорусско-новозеландских связей.

Стюарт Прайор:

Это приведет к революции, потому что наши телефонные будки всегда были только красными!

Юрий Козиятко:

Я думаю, что хорошие белорусско-новозеландские отношения – это уже революция! Страны настолько далеки, и когда Беларусь работает – Новая Зеландия спит, Новая Зеландия работает – Беларусь спит. Не с помощью телефонной будки, а даже с помощью мобильного телефона трудно поддерживать отношения в бизнесе! Но если что-то получится, то это будет уже революция!

Стюарт Прайор:

Я думаю, нашим странам очень важно найти совместные проекты, поскольку, несмотря на все различия, наши страны очень похожи. Новая Зеландия является мостом в тихоокеанский регион, в Азию, а Беларусь - мост в Восточную и Центральную Европу, в Россию.

Юрий Козиятко:

Ну, наверное, прежде всего, Новая Зеландия рассматривает Беларусь как мост в Россию, потому что сегодня очень много новозеландского масла продается в России. И Россия – это огромный, колоссальный рынок. Это тоже очень важно для Беларуси, но нам бы хотелось, чтобы и двусторонние отношения развивались.

Что сегодня может Новую Зеландию заинтересовать из Беларуси?

Стюарт Прайор:

Я думаю, что, в первую очередь, мы должны думать о молочной промышленности. Беларусь очень развитая молочная страна, и в Беларуси производится огромный спектр молокопродуктов, которые поставляются в Россию. И Новая Зеландия тоже молочная супердержава. Поэтому диалог может быть построен именно в этой, понятной обеим странам, области.

Юрий Козиятко:

Получается, что мы на российском рынке конкуренты, белорусская молочная продукция и новозеландская. Как эту конкуренцию превратить в партнерство?

Стюарт Прайор:

Дело в том, что большая часть новозеландских продуктов поставляется в Россию без бренда: оптом как сырье. А Беларусь поставляет много продуктов, которые уже брендированы, с фирменными названиями, не просто масло и сухое молоко, как это делает наша страна. И Беларусь лучше знает, как угодить российским потребителям. Но в Новой Зеландии есть интересные научные разработки, которые могли бы быть интересны белорусским коллегам. Также Новая Зеландия могла бы помочь Беларуси наладить динамичные отношения с азиатскими партнерами для поставки молочных продуктов. Например, в Китай. А конкурентных препятствий не будет, поскольку Беларусь выпускает некоторые молочные продукты, которые Новая Зеландия не производит и не собирается производить. Если же мы посмотрим более глобально, обе наши страны имеют общих конкурентов в мире – это Евросоюз и США. И Новая Зеландия борется, я не побоюсь этого слова, героически борется с ЕС уже 50 лет. Потому что и Европа, и Америка, к сожалению, используют специальную тактику, направленную против маленьких стран-экспортеров. Даже в отношения Беларуси и России бывали моменты, когда молочные продукты попадали под запрет под предлогом санитарных нарушений. Поэтому маленьким странам нужно объединяться и работать вместе. Это очень интеллектуальное и умное решение.

Юрий Козиятко:

Вы работали послом Новой Зеландии в России, хорошо знаете историю. Мы ехали в автомобиле и я слышал, как Вы слушаете стихотворение «Бородино», русские песни, я видел у Вас в доме много исторических картин. Вы, конечно же, знаете, кто такой Иван Сусанин?

Стюарт Прайор:

Да.

Юрий Козиятко:

То есть, Вы хотите, чтобы Беларусь была хорошим проводником, который не заведет Вас в болото, как Иван Сусанин, а который завезет Вас на российский рынок как добропорядочный партнер.

Стюарт Прайор:

Хорошая аналогия! И я тоже неплохо знаю Россию: я работал в Москве послом и был дипломатом еще во времена СССР – 40 лет связан с этой страной! А белорусы - порядочные люди, и это важно, потому что стабильность партнерства – то, что нужно Новой Зеландии для работы с Россией и другими странами. Когда я познакомился с вашими людьми, был поражен, что белорусы очень похожи на новозеландцев. Я думаю, и вы, и мы довольно консервативные люди. И вам, и нам приходится соседствовать с очень большими странами. Оба наших народа ценят человеческие отношения, добропорядочность, дружбу. Кроме того, Новая Зеландия – сельскохозяйственная страна. И Беларусь является крупной аграрной страной. Также вы производите очень много техники. А менталитет людей, которые долго и кропотливо работают над своей продукцией, сильно отличается от менталитета других стран, где есть легкие деньги, благодаря залежам газа, нефти, золота. Наши страны похожи еще и тем, что нам приходится заботиться о сохранении рабочих мест для своих людей. За 150 лет современной истории Новой Зеландии часто приходилось защищаться от попыток скупить нашу экономику и просто развалить ее. Конечно, мы очень дружелюбно относимся к иностранным инвестициям, но мы против того, чтобы иностранный капитал выкупал наши активы, а затем закрывал предприятия, чтобы устранить конкурентов на рынке.

Юрий Козиятко:

То есть, Вы сейчас какие-то аналогии хотели провести с белорусской действительностью? Мы тоже очень осторожно продаем предприятия ил пускаем иностранный капитал в собственность белорусских предприятий, чтобы не произошло то, что произошло в некоторых новых странах Европейского союза, таких, как Латвия, например, и другие страны. Вот это я ремарку такую сделал.

А скажите, белое золото, которым можно назвать молоко - и для нас это - белое золото, и для Вас это - белое золото. Белое золото диктовало намерение Новой Зеландии вступить в Таможенный союз? Это было серьезное намерение или это шутка какая-то была?

Стюарт Прайор:

Намерение Новой Зеландии подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом – это никакая не шутка! Мы действительно хотим активно сотрудничать с этим регионом. Но проблема Новой Зеландии в том, что мы ассоциируем Таможенный союз, в первую очередь, с Россией. Россия - наш давний торговый партнер. А Беларусь и Казахстан мы знаем не очень хорошо, но намерения сотрудничать серьезные, это не фантазия!

Юрий Козиятко:

Конечно же, Беларусь тоже заинтересована в экспорте своих товаров, в том числе и на рынок Новой Зеландии. Мы в гипермаркете видели продукты белорусского производства, и они продаются, вероятно, потому что это продукты, не буду называть марку, это - продукты частных компаний. Частники, если бы товары не продавались, сюда бы не пришли. Но это - небольшое количество, это небольшой бизнес.

Но, наверное, Беларусь, как страна, которая собирает большое количество техники, заинтересована в том, чтобы продавать на рынок трактора. Нужны белорусские трактора новозеландскому рынку или нет?

Стюарт Прайор:

Я сразу скажу: «Да!», потому что качество и цена белорусских тракторов абсолютно устраивает новозеландцев. Это конкурентоспособная техника, получше многих тракторов, которые сейчас в Новой Зеландии используются. Но, к сожалению, ни в советское, ни в постсоветское время, уже независимой страны Беларусь, ваши предприниматели не делали заметных усилий, чтобы присмотреться к рынку Новой Зеландии. Важно, чтобы новозеландцы смогли увидеть продукцию здесь, на территории страны, а не в рекламных проспектах.

Юрий Козиятко:

Здесь же были трактора белорусские в советский период? Много их осталось, Вы встречали их на полях?

Стюарт Прайор:

Да, были. И, как ни удивительно, до сих пор работают! Мы, новозеландцы, очень практичные, бережливо и экономно относимся ко всему. А белорусские тракторы надежные, как автомат Калашникова. И я знаю людей, которые с удовольствием купили бы их и могли привлечь других потенциальных клиентов. Но купить невозможно, потому что белорусских тракторов в Новой Зеландии нет. Знаю интересную историю. Лет 5 назад сюда приезжали бизнесмены из Камбоджи и других азиатских стран и пытались скупить все «бэушные» белорусские трактора и запчасти к ним – все, что осталось в Новой Зеландии. Все что нашли – увезли к себе. Исходя из этого, можно выстроить интересную схему: поставлять белорусские тракторы в Новую Зеландию, а после 2-3 лет эксплуатации перепродавать их в менее развитые азиатские страны. Именно в Новой Зеландии проходят самые большие аграрные выставки и фестивали в южном полушарии. У нас покупатели из Азии консолидируют свои заказы и ищут новых клиентов. И берут с нас пример: если какое-то оборудование работает в Новой Зеландии и нравится нашим фермерам, то они закупают его для своих стран.

Юрий Козиятко:

Вы говорите о реальных вещах, а для многих белорусов, в том числе и для бизнесменов, Новая Зеландия - это нереальное, фантастическое, как «Властелин колец» или «Аватар», фильмы, которые, кстати говоря, здесь снимались. Может, сначала нужно наладить туристический обмен или культурный обмен, чтобы люди приезжали и узнавали лучше друг друга? Много ли белорусов сегодня приезжает в Новую Зеландию и много ли жителей Новой Зеландии выезжают в Беларусь?

Стюарт Прайор:

Не так много белорусских туристов приезжает в Новую Зеландию, а вот новозеландцы чаще бывают в вашей стране. Зачастую проездом из Германии в Санкт-Петербург. Иногда новозеландцы хотят отыскать свои белорусские корни. Но, к сожалению, наши страны знают мало друг о друге. И Вы совершенно правильно заметили, что такие кинофильмы, как «Аватар», «Хоббит, «Властелин колец», создают имидж Новой Зеландии. А имидж Беларуси сформирован, наверное, спортом.

Юрий Козиятко:

Слава Богу, что не Чернобылем, потому что мы - безъядерная страна, и Беларусь часто упоминали в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Экстремальные туристы, может быть, хотели проехать по этой зоне, что тоже неплохо для нас, нам важно, чтобы они приезжали! Но вот спортсмены и памятный матч футбольный, когда Беларусь выиграла у Новой Зеландии, наверное, тоже внесли свою лепту в знание Беларуси.

Стюарт Прайор:

Еще один способ, который поможет нашим странам сблизиться – сотрудничество молодежи. Дать возможность молодым специалистам, студентам и профессионалам обмениваться своими идеями и получать знания на территории обоих государств. Я знаю, что в Беларуси развиваются информационные технологии. Ваши ребята разработали компьютерные военные игры, которыми увлечены во всем мире. Молодые ученые могли бы совместно работать в проектах, связанных с изменением климата. Это очень важно для сельского хозяйства обеих стран.

Юрий Козиятко:

Очень интересный проект научный, о котором, может быть, Вы намекаете на него – это «Антарктида». Беларусь собирается станцию в Антарктиде размещать. Вы ближе всех вот в этом регионе к Антарктиде, как Вы можете помочь?

Стюарт Прайор:

Я считаю, что открытие первой белорусской станции в Антарктиде – очень важное решение для вашей страны. Мы можем поддержать, помочь консультациями и своими связями в мировом сообществе. Потому что мы хотим видеть Беларусь как независимую страну в Антарктиде. Физическое представительство в Антарктиде - не единственный путь сотрудничества. Есть очень интересные идеи и проекты в физике и атмосферике. Поэтому мы ищем возможности привлечь белорусских ученых для совместной работы в южном полушарии. А для Новой Зеландии было бы очень интересно поучиться и перенять опыт того, что вы в Беларуси уже делаете в северном полушарии, что недоступно географически для нас.

Юрий Козиятко:

Тем более в Беларуси есть свой спутник, первый спутник запустила Беларусь! Я думаю, что Новой Зеландии это тоже было бы интересно.

Стюарт Прайор:

Конечно, нам это очень важно! У нас есть энтузиасты, которые с удовольствием даже вложили бы средства в такой проект. Наша страна - небольшая, и мы не имеем возможности запускать собственные ракеты или спутники, но сделать что-то совместно было бы очень интересно.

Юрий Козиятко:

Спасибо, Стюарт!

Будем надеяться, что все произойдет так, как сказали Вы, в интересах Беларуси и Новой Зеландии.

О Новой Зеландии, о том, как живут новозеландцы, и не только почетный консул Беларуси Стюарт Прайор, смотрите в одной из ближайших программ.

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