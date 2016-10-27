После жалобы минчанки Александр Якобсон посетил 4-ю городскую детскую клиническую поликлинику

Новости Беларуси. Оперативная реакция на обращение граждан. Помощник Президента – главный инспектор по Минску – Александр Якобсон 27 октября посетил 4-ю городскую детскую клиническую поликлинику. Поводом для проверки стала жалоба минчанки на работу данного медучреждения.

Александр Якобсон лично пообщался с пациентами, а также побывал в современных кабинетах стоматологического, педиатрического и отделения лучевой диагностики.

Самая большая детская поликлиника в Беларуси распахнула свои двери совсем недавно – в июле нынешнего года. Медучреждение полностью информатизировано и оснащено самым современным оборудованием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Минску:

Очередей нет, везде обслуживание идет достаточно уверенно, системно. Медперсонал старается. О квалификации медперсонала мне тяжело говорить, но я думаю, что дело временное, дело практики. Мы условились, что даже те небольшие проблемки, которые существуют, обязательно в ближайшее время разрешат.