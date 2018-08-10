«Акрамя ведаў – гэта знаёмства і эмоцыі». Чему учат в Школе сельского бизнеса и как отбирают проекты?

Поэты и художники приезжают сюда за вдохновением, а иностранцы ищут секрет здоровья и долголетия, которые белорусам давно известны. Мядельский район – край чистых озёр и бескрайних лесов.

Впрочем, благосклонна земля не только к странникам, но и к предпринимателям. Находят себя и своё предназначение здесь десятки местных жителей. Кто-то открывает агроусадьбу, кто-то постигает азы другого бизнеса. В деревне Комарово работает первый бизнес-инкубатор в сельской местности в Беларуси.

Деревня Комарово. Здесь проживает около тысячи человек. Половина из них – трудоспособное население. Деревня отличается от многих в регионе тем, что в ней есть несколько агроусадеб, работают пекарня, кафе, парикмахерская, запущена микро-ГЭС. В 2017 году развитие сельского предпринимательства в регионе вышло на новый уровень. В Комарово стартовал проект Европейского союза по развитию сельских территорий.

Он включает создание бизнес-инкубатора, обучающую программу для желающих открыть свое дело и финансовую поддержку. От 2 до 10 тысяч евро.

Андрей Иодко, специалист по экономическим вопросам:

Данная программа – школа сельского бизнеса «Комарово» – является одной из уникальнейших программ для Беларуси. Потому что она позволяет простым сельским жителям реализовать свои идеи, организовать свой бизнес. Данная программа является альтернативой университетским программам. Проект реализуют две общественные организации: «Экопартнёрство» и «Женщины за возрождение Нарочанского края». Директором бизнес-инкубатора в Комарово, который работает при поддержке Евросоюза, стал Эдуард Войтехович.

Эдуард Войтехович, директор учебно-практического учреждения по поддержке предпринимательства «БИКомарово»:

Мы решили, что мы в состоянии, можем поднять достаточно большой проект, идею по развитию деревни Комарово, по развитию экономики региона. Соответственно, на нашем примере мы помогаем и будем помогать развиваться другим сельским регионам. В бизнес-инкубаторе существует инфраструктура или какое-то критическое количество квалифицированных специалистов в области экономики, юриспруденции, технологий различных, которые им помогают создать этот бизнес. Структура поддержки малого бизнеса – это единственный путь, который будет способствовать развитию экономики сельских регионов.

Эдуард родился и вырос в этой местности. Создать успешный проект и помочь ещё одному земляку – для него вопрос не финансовой выгоды. Гордиться предпринимателю хочется не только красотой родного уголка, но и бизнесменами, которые могут прославить и Мядельский район, да и всю Беларусь. И сегодня те, кто родился и вырос в Мядельском районе, возвращаются домой. Едут в Комарово, за полторы сотни километров от столицы, чтобы найти своё предназначение. Для городского жителя рискнуть и вернуться в родные края – шаг ответственный.

Евгений Апанасевич, участник проекта:

Адным з самых галоўных – яшчэ да таго моманту, як мы ўдзельнічалі у стартап-уікэндзе, акрамя ведаў – гэта знаёмства і эмоцыі, якія мы атрымалі. Таму што ўжо зараз мы пачынаем працаваць адзін з адным, дапамагаць друг другу, і нягледзячы на тое, як скончыцца стартап-уікэнд для кожнага, мы падкрэслілі для сябе каманду, якая ў нас ёсць. Ёсць ідэя сабраць папярэдніх удзельнікаў, каб мы разам усе пазнаёміліся. Зразумела, гэта – сістэматызацыя ведаў. Вот уж точно в народе говорят: где родился, там и пригодился. И занимаются начинающие предприниматели не только сельским хозяйством.

Юлия Яблонская, председатель МОО «Экопартнёрство»:

Особенность этого проекта – показать местному населению, что в сельской местности можно заниматься не только сельским хозяйством, но и оказывать различные услуги. И разные виды бизнеса есть: начиная от агроусадеб и заканчивая швейными мастерскими, изготовлением деревянных окон. И мы смотрим, вообще, какие есть интересы у людей. Будущим предпринимателям приходится вспоминать студенческие годы. За время обучения сдают 5 сессий, по выходным приезжают на 3-хдневные семинары, а в остальное время занятия проходят дистанционно.

Зато теперь, можно сказать, азы экономических теорий знают «на отлично». Опытные преподаватели рассказывали слушателям об основах маркетинга, ведения переговоров, юридических аспектах открытия бизнеса, а, главное, во время обучения каждый слушатель разработал бизнес-план для своего дела.

Сергей Тарасюк, специалист по экономическим вопросам:

С одной стороны, люди приобретают новые знания. Что самое главное – приобретают уверенность в себе, общаясь здесь, разговаривая с тренерами, решая какие-то практические задачи, они приобретают те аргументы, благодаря которым становятся убедительными. Сегодня мы работаем с удовольствием, понимая то, что ребята, которые выйдут отсюда – они способны делать бизнес. Правда, подсказок студентам на экзаменах ждать неоткуда. Тем не менее, успехи в учебе и отличная идея для бизнеса – это лишь половина пути. Проект должен быть рентабельным.

Получить грант – а это от двух до десяти тысяч евро – и прогореть студентам не позволят. Выберут лучших, и помогут довести начатое до конца.

Данута Гражуль-Гульбинская, участник проекта:

Так как у нас в деревне нет таких заведений, где можно купить свежую выпечку, поэтому у меня и возникла эта идея. Я не знала, как к этому подступиться. В процессе учёбы нарисовалось, как это можно воплотить в жизнь.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Люди, живущие именно здесь, в этой сельской местности, создают свои собственные бизнесы, создают занятость, создают добавочную стоимость, продукты и услуги. «Все стали более нарядные ходить по деревне». Сельская пенсионерка закончила школу бизнеса и открыла ателье



Юлия Яблонская:

Конкурс большой, но отбираются по различным критериям. Это – и экономическая эффективность, насколько устойчивы эти проекты, насколько после окончания финансирования проект будет работать.

В том числе, мы экологическим и гендерным вопросам отдаём предпочтение. Для нас важно, чтобы женщины более активную роль занимали в реализации этих бизнес-проектов.

Эксперты помогают ученикам разработать бизнес-план, оценить выгоду проекта и реализовать идею. Даже тем, кто не выиграет грант – открыть собственное дело не составит труда. На занятиях слушатели получают не только набор теоретических знаний. Андрей Иодко:

Данная программа состоит из нескольких циклов. На каждом цикле мы с участниками прорабатываем различные аспекты бизнес-планирования. Учим их финансовому планированию, учим операционному планированию, учим, как работать с клиентами, как продавать свою продукцию, как правильно её оформлять.

Не оставят без поддержки новичков и после окончания курса. Слушатели всегда могут обратиться в бизнес-инкубатор «Комарово» за помощью. Поддержку обещают и словом, и делом. Эдуард Войтехович:

Мы будем сопровождать эти бизнесы, они будут являться резидентами нашего бизнес-инкубатора. Мы будем помогать им контактировать с органами местной власти, налаживать кооперацию внутри бизнес-инкубатора, налаживать взаимодействие с другими предприятиями.

Помогают белорусам и зарубежные эксперты. Представители Нидерландов и Польши приезжают в Комарово, чтобы оценить рентабельность бизнес-идей и принять решение, кто же получит грант. А здесь уж слово предпринимателям. Презентовать проект каждый старается по-особенному. Готовы даже на четверть часа – для большей убедительности – перевоплотиться в средневековых рыцарей.

Дмитрий Ивашенко, участник проекта:

Есть руки, есть понимание того, как это делается, но как строить бизнес на этом всём? Без знаний это не получается. Потому что одно дело – сделать, а другое дело – сделать и продать, чтобы это было выгодно, а не в минус. Итоги каждого этапа Школы сельского бизнеса в Комарово подводили на стартап-уикендах.