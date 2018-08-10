В Беларуси убрано почти 75% площадей

Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси продолжается уборочная. К этому дню обработано почти 75% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер кампании – Минская область с намолотом 1 миллион 136 тысяч тонн.

Почти завершён сбор зерна в Брестском регионе – в закромах здесь более 850 тысяч тонн. Немного от соседей отстает Гродненская область. Полумиллионный рубеж преодолен в Могилёвском и Витебском регионах. Почти 450 тысяч тонн собрали гомельские аграрии. Общий каравай страны весит свыше 4 миллионов 300 тысяч тонн.