Осиповичи и китайский Янчжоу стали городами-побратимами

Новости Беларуси. В Могилёвскую область прибыла делегация из города Янчжоу. Во время визита состоялись деловые переговоры партнёров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Спрос на белорусское мороженое в Китае будет высоким» – делегация из Янчжоу, посещая Могилёвскую область

Стороны обсудили возможные пути дальнейшего сотрудничества. Направлений много: от развития туризма до создания совместных предприятий. В ближайших планах – производство на территории области продукции из льна, строительство новой гостиницы и ресторана китайской кухни в Осиповичах.

Анна Землянухина, заместитель председателя Осиповичского райисполкома:

Осиповичский район стал побратимом города Янчжоу. Подписание меморандума о сотрудничестве между нашими регионами положит начало плодотворному сотрудничеству и в экономике, и в сфере туризма, и в сфере культуры.

Чэнь Ян, заместитель председателя народного правительства города Янчжоу:

Нашему плодотворному сотрудничеству положили начало главы государств. В Беларуси очень хорошие условия для инвесторов и потому реализуется столько проектов. Яркий пример – индустриальный парк, который мы вместе построили. У вас развивается инфраструктура и это заметно. Все это помогает развивать сотрудничество для обеих сторон. Перспективы сотрудничества очень большие.