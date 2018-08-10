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Осиповичи и китайский Янчжоу стали городами-побратимами

10 августа 2018 11:53
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Новости Беларуси. В Могилёвскую область прибыла делегация из города Янчжоу. Во время визита состоялись деловые переговоры партнёров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спрос на белорусское мороженое в Китае будет высоким» – делегация из Янчжоу, посещая Могилёвскую область

Осиповичи и китайский Янчжоу стали городами-побратимами-1

 Стороны обсудили возможные пути дальнейшего сотрудничества. Направлений много: от развития туризма до создания совместных предприятий. В ближайших планах – производство на территории области продукции из льна, строительство новой гостиницы и ресторана китайской кухни в Осиповичах.

Осиповичи и китайский Янчжоу стали городами-побратимами-4

Анна Землянухина, заместитель председателя Осиповичского райисполкома:
Осиповичский район стал побратимом города Янчжоу. Подписание меморандума о сотрудничестве между нашими регионами положит начало плодотворному сотрудничеству и в экономике, и в сфере туризма, и в сфере культуры.

Осиповичи и китайский Янчжоу стали городами-побратимами-7

Чэнь Ян, заместитель председателя народного правительства города Янчжоу:
Нашему плодотворному сотрудничеству положили начало главы государств. В Беларуси очень хорошие условия для инвесторов и потому реализуется столько проектов. Яркий пример – индустриальный парк, который мы вместе построили. У вас развивается инфраструктура и это заметно. Все это помогает развивать сотрудничество для обеих сторон. Перспективы сотрудничества очень большие.

Осиповичи и китайский Янчжоу стали городами-побратимами-10

Экономическими отношениями Могилёвский регион связан со многими китайскими провинциями. Ежегодно взаимная торговля с КНР увеличивается в среднем на 30%.

# Беларусь-Китай # Экономика # Анна Землянухина # Фотофакт

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