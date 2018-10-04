«Очень важно наращивать экспорт наших услуг». Беларусь представит свою экспозицию на международной выставке в Шанхае

Новости Беларуси. Беларусь планирует увеличить экспорт товаров в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому будет способствовать участие в международной выставке в Шанхае. Она пройдет впервые. Экспозицию примет самый большой выставочный комплекс в мире. Его площадь – около 1,5 миллионов квадратных метров. Среди потенциальных покупателей – около 150 тысяч крупных компаний.

Всё под маркой «Сделано в Беларуси»: от медицинского оборудования до продукции автомобилестроения. Некоторые экземпляры можно будет протестировать, а многое даже продегустировать. Еще одна важная деталь: в выставке участвуют компании из 130 государств. Но именно белорусской стенд будет соседствовать со стендом страны-хозяйки выставки. Организаторы говорят: это подтверждает особый статус белорусско-китайских отношений.