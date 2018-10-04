«Очень важно наращивать экспорт наших услуг». Беларусь представит свою экспозицию на международной выставке в Шанхае
Новости Беларуси. Беларусь планирует увеличить экспорт товаров в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому будет способствовать участие в международной выставке в Шанхае. Она пройдет впервые.
Экспозицию примет самый большой выставочный комплекс в мире. Его площадь – около 1,5 миллионов квадратных метров. Среди потенциальных покупателей – около 150 тысяч крупных компаний.
Всё под маркой «Сделано в Беларуси»: от медицинского оборудования до продукции автомобилестроения. Некоторые экземпляры можно будет протестировать, а многое даже продегустировать.
Еще одна важная деталь: в выставке участвуют компании из 130 государств. Но именно белорусской стенд будет соседствовать со стендом страны-хозяйки выставки. Организаторы говорят: это подтверждает особый статус белорусско-китайских отношений.
Сергей Терентьев, начальник управления Азии, Австралии и Океании Министерства иностранных дел Беларуси:
В настоящее время очень активно мы работаем над продвижением сельскохозяйственной продукции, продовольствия. Очень важно наращивать экспорт наших услуг.
Этот год был объявлен годом туризма Беларуси в Китае. Рассматриваем возможность и имеются соответствующие договоренности предварительно об объявлении следующего года годом образования Беларуси в Китае. Соответственно, мы работаем над продвижением разного вида услуг.
Отметим, что товарооборот между Китаем и Беларусью растет из года в год. В 2017 он превысил 3 миллиарда долларов.