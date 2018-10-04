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«Преступники осваивают новые технологии». Беларусь и Латвия будут сообща противодействовать киберпреступности

04 октября 2018 11:33
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Новости Беларуси. Противостоять киберпреступности новыми способами. Беларусь и Латвия подписали соглашение о порядке взаимодействия судебных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Преступники осваивают новые технологии». Беларусь и Латвия будут сообща противодействовать киберпреступности-1

Специалисты двух стран также поделились опытом работы в таких методиках, как биологический поиск и интернет-сканирование. Способны эксперты также вычислить человека, который оставил свою заметку или даже целую статью в комментариях в социальных сетях. Для этого изучается то, как подается текст, логическое мышление автора, чтобы определить подлинность источника.

«Преступники осваивают новые технологии». Беларусь и Латвия будут сообща противодействовать киберпреступности-4

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз:
Судебная экспертиза – такая сфера, которая требует постоянно новых знаний и новых технологий. Мир не стоит не месте – преступники осваивают новые технологии.

Мы должны не то что не отставать от тех вещей, которые используются, например, в совершении преступления, а быть на два шага впереди.

Латвийские эксперты также познакомятся с подходами белорусских коллег в исследовании наркотических веществ. Как известно, их перечень с каждым годом становится шире.

«Преступники осваивают новые технологии». Беларусь и Латвия будут сообща противодействовать киберпреступности-7

«Преступники осваивают новые технологии». Беларусь и Латвия будут сообща противодействовать киберпреступности-9

# Беларусь-Латвия # Экономика # Андрей Швед # Фотофакт

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