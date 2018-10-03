Британский холдинг деревообработки готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу

Новости Беларуси. По итогам посещения лесохозяйственных предприятий руководство компании отметило, что их устраивает качество продукции, цены тоже вполне конкурентные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому, если экспорт организован через биржу, холдинг готов участвовать в торгах. На начальном этапе сделки будут совершаться через брокера, который возьмет на себя организацию логистики и контроль качества отгружаемой продукции. В свою очередь белорусские партнеры планируют обеспечить закупки на привычных для британской стороны условиях.