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Британский холдинг деревообработки готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу

03 октября 2018 18:32
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Новости Беларуси. По итогам посещения лесохозяйственных предприятий руководство компании отметило, что их устраивает качество продукции, цены тоже вполне конкурентные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому, если экспорт организован через биржу, холдинг готов участвовать в торгах. На начальном этапе сделки будут совершаться через брокера, который возьмет на себя организацию логистики и контроль качества отгружаемой продукции. В свою очередь белорусские партнеры планируют обеспечить закупки на привычных для британской стороны условиях.

Больше новостей экономики за 3 октября здесь.

# Беларусь-Великобритания # Экономика # Сергей Савицкий

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