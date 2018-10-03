Новости экономики за 03.10.2018

Новости Беларуси. Как вырос валовой внутренний продукт в первом полугодии, что будет закупать британский холдинг на белорусской бирже, и зачем восстанавливать осушенные болота? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА

Валовой внутренний продукт Беларуси в первом полугодии вырос на 4,6 %. Такая цифра получилась после проведения второй, более точной оценки. В текущих ценах объем экономики составил 56 миллиардов рублей. Более трети этого объема приходится на сферу производства, 22,5 % – на обрабатывающую промышленность. Если такая динамика сохранится, то к концу 2018 года совокупный ВВП может составить 110 миллиардов рублей.