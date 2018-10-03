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Новости экономики за 03.10.2018

03 октября 2018 18:32
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Новости Беларуси. Как вырос валовой внутренний продукт в первом полугодии, что будет закупать британский холдинг на белорусской бирже, и зачем восстанавливать осушенные болота? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА

Валовой внутренний продукт Беларуси в первом полугодии вырос на 4,6 %. Такая цифра получилась после проведения второй, более точной оценки. В текущих ценах объем экономики составил 56 миллиардов рублей. Более трети этого объема приходится на сферу производства, 22,5 % – на обрабатывающую промышленность. Если такая динамика сохранится, то к концу 2018 года совокупный ВВП может составить 110 миллиардов рублей.

Новости экономики за 03.10.2018-1

Британский холдинг деревообработки готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу

В Орше согласовали кредит до 25 миллионов долларов на реконструкцию аэродрома

Более 12 тысяч гектаров нарушенных лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту Wetlands

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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Британский холдинг деревообработки готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу
03 октября 2018 18:32

Британский холдинг деревообработки готов закупать белорусские пиломатериалы через биржу

В Орше согласовали кредит до 25 миллионов долларов на реконструкцию аэродрома
03 октября 2018 18:32

В Орше согласовали кредит до 25 миллионов долларов на реконструкцию аэродрома

Более 12 тысяч гектаров нарушенных лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту Wetlands
03 октября 2018 18:32

Более 12 тысяч гектаров нарушенных лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту Wetlands