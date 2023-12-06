Автодилеры Беларуси поставили новый рекорд по продажам в ноябре

Зафиксирован рекорд по продажам новых автомобилей. За ноябрь автодилеры, входящие в Белорусскую ассоциацию, продали свыше 3 000 авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стабильно высокая доля рынка у отечественного производителя. Легковые автомобили, сошедшие с конвейера «БЕЛДЖИ», обеспечили 70 % дилерских продаж. Эксперты объясняют это разумной ценовой политикой производителя и доступными программами внешнего финансирования.