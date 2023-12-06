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Автодилеры Беларуси поставили новый рекорд по продажам в ноябре

06 декабря 2023 17:05
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Зафиксирован рекорд по продажам новых автомобилей. За ноябрь автодилеры, входящие в Белорусскую ассоциацию, продали свыше 3 000 авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автодилеры Беларуси поставили новый рекорд по продажам в ноябре-1

Стабильно высокая доля рынка у отечественного производителя. Легковые автомобили, сошедшие с конвейера «БЕЛДЖИ», обеспечили 70 % дилерских продаж. Эксперты объясняют это разумной ценовой политикой производителя и доступными программами внешнего финансирования.

Больше новостей экономика за 6 декабря здесь.

# Автомобили # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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