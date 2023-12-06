Новости экономики за 06.12.2023

Мировые цены на золото устремились вверх. Как рост рыночной стоимости драгметалла позволит улучшить позиции нашей страны в МВФ? В Беларуси установлен рекорд по реализации новых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В динамике продаж важную роль сыграли рост реальных денежных доходов населения и доступное автокредитование. Подробности в деловом обзоре Натальи Надольской.

КИТАЙСКИЙ ЭКСПОРТ В БЕЛАРУСЬ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРЕВЫСИЛ 4,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ Китайский экспорт в Беларусь за 10 месяцев превысил 4,5 миллиарда долларов. Такие данные приводит главное таможенное управление КНР. В условиях западных санкций, которые касаются не только Беларуси, но и России, Минск заинтересован в привлечении китайских технологий для модернизации промышленных предприятий, создания совместных производств, в поставках оборудования, комплектующих, сырья. Осенью Беларусь вошла в список основных покупателей китайских легковых автомобилей. Внешнеторговая статистика КНР свидетельствует, что ключевым товаром белорусского экспорта в Китай по-прежнему выступают калийные удобрения. Еще одна весомая позиция в структуре отечественного экспорта в Поднебесную – лесоматериалы.