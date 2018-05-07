Новости экономики за 07.05.2018

На треть вырос объём сделок на белорусской универсальной товарной бирже. С начала года заключили почти 120 тысяч сделок на 1,2 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Львиная доля сделок пришлась на черные металлы и изделия из них. Рост объемов биржевых сделок отмечался и в секции лесопродукции. Примечательно, что на этот раз наибольший удельный вес в общем объеме продаж по секции обеспечил не круглый лес, а пиломатериалы.

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