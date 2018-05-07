Белорусская молочка на рынках ОАЭ: расширено двустороннее сотрудничество между странами

Новости Беларуси. У Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов теперь больше возможностей для расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписаны документы, увеличивающие договорно-правовую базу наших стран.

Таков результат четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ. Согласованы сертификаты для поставок на эмиратский рынок белоруской молочки, мёда, мясной и другой продукции.