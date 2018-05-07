Прямой эфир

Белорусская молочка на рынках ОАЭ: расширено двустороннее сотрудничество между странами

07 мая 2018 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов теперь больше возможностей для расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписаны документы, увеличивающие договорно-правовую базу наших стран.

Белорусская молочка на рынках ОАЭ: расширено двустороннее сотрудничество между странами-1

Таков результат четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ. Согласованы сертификаты для поставок на эмиратский рынок белоруской молочки, мёда, мясной и другой продукции.

Белорусская молочка на рынках ОАЭ: расширено двустороннее сотрудничество между странами-4

Стороны будут активнее сотрудничать в инвестиционной и банковской сферах, сельском хозяйстве, науке, образовании и здравоохранении. Кстати, с начала года белорусский экспорт в ОАЭ вырос на 60%.

# Беларусь-ОАЭ # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БВФБ: на торгах 7 мая укрепился российский рубль, подешевели доллар и евро
07 мая 2018 12:34

БВФБ: на торгах 7 мая укрепился российский рубль, подешевели доллар и евро

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса
06 мая 2018 16:40

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса

«Повышение экологии и комфорта жизни». Минск присоединяется к международной программе «Зелёный город»
04 мая 2018 14:38

«Повышение экологии и комфорта жизни». Минск присоединяется к международной программе «Зелёный город»