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Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7 миллиардов долларов

07 мая 2018 20:40
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Новости Беларуси. За апрель – плюс 43 с половиной миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Влиятельное международное рейтинговое агентство «Фич» повысило кредитный рейтинг нашей страны.

Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7 миллиардов долларов-1

7 миллиардов долларов, это даже больше, чем нужно на конец года. Почему мы так пристально следим за уровнем финансовой «подушки безопасности» страны? Данные на сей счет каждый месяц публикует Национальный банк, держа, таким образом, руку на пульсе.
Опосредованно состояние золотовалютных резервов влияет, в том числе на уровень платежеспособности страны, валютный курс, уровень инфляции. Международные резервные активы за апрель выросли в результате покупки иностранной валюты, поступления средств от продажи на внутреннем рынке облигаций. Пополнили бюджет и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Беларусь в апреле погасила внешний и внутренний долг на сумму свыше 330 миллионов долларов.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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