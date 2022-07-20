В Брестской области хозяйства приступают к массовой уборке урожая

Новости Беларуси. Качественно и без потерь. Собрать до зернышка новый урожай – дело каждого хлебороба. Аграрии страны приступают к массовой уборке. Активно работы идут на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Брестской области к массовой жатве подключается все больше хозяйств. В поля выходит вся техника, убирают несколько культур: рапс, яровой ячмень, озимый тритикале. В регионе первыми в стране собрали озимый ячмень, освоили четверть площадей рапса. Темп набирают и в зерновых. На круг получают на 17 % больше зерна, чем в 2021 году. Есть и свои лидеры, в хозяйстве «Ракитница» в полях трудятся сразу шесть экипажей.

Сергей Горб, механизатор сельхозпредприятия «Ракитница»:

Настроение хорошее, урожай неплохой. Наверное, 40 дает центнеров, для наших песчаных полей хорошо. Мы всегда зарабатываем хорошо, чтобы прокормить семью, одеть детей в школу на осень.