МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2023 году

МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,9 % в 2023 году. Это на 0,2 % больше, чем предполагалось осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда экономисты не исключали откат в рецессию. В январе Китай открыл границы после локдауна впервые примерно за три года. Это позволило смягчить ограничения для бизнеса, оживить не только китайскую экономику, но и вдохнуть новую жизнь в мировую торговлю, подавленную китайской политикой «нулевого ковида». Примечательно, что самый большой положительный пересмотр прогноза у России. МВФ предсказывает экономике страны небольшой, но все-таки рост, вместо предыдущего прогноза падения на 2,3 %.

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