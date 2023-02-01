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МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2023 году

01 февраля 2023 18:10
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МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,9 % в 2023 году. Это на 0,2 % больше, чем предполагалось осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2023 году-1

Тогда экономисты не исключали откат в рецессию. В январе Китай открыл границы после локдауна впервые примерно за три года. Это позволило смягчить ограничения для бизнеса, оживить не только китайскую экономику, но и вдохнуть новую жизнь в мировую торговлю, подавленную китайской политикой «нулевого ковида». Примечательно, что самый большой положительный пересмотр прогноза у России. МВФ предсказывает экономике страны небольшой, но все-таки рост, вместо предыдущего прогноза падения на 2,3 %.  

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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