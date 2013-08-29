Новости Беларуси. Объем торговли сельхозпродукцией между Беларусью и Казахстаном за три года вырос более чем в 10 раз. О торгово-экономическом сотрудничестве между странами говорили 29 августа в Гродно. Бизнесмены и чиновники двух стран обсудили новые проекты и те, которые уже реализуются.

Сегодня в Казахстане апробируют выращивание 180 сортов 30 сельскохозяйственных культур, полученных из Беларуси. В работе – создание многопрофильного опытного сельхозпредприятия в Казахстане, на базе которого будут представлены лучшие наработки белорусов. Особое внимание гости обратили на качество белорусской техники и продуктов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, сопредседатель межправительственной белорусско-казахской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству:

Открыто 13 совместных производств или сборочных цехов в Беларуси и в Казахстане. Все комбайны, которые мы поставили в Казахстан, собраны на предприятии в Казахстане. Вот буквально недавно сошел с конвейера первый «КАЗ-БелАЗ». 40-тонный самосвал, который по нашим технологиям выпускается в полном объеме именно казахстанской стороной и будет обслуживать карьеры.

Тлюгали Кишкашбаев, председатель комитета по культуре министерства культуры Республики Казахстан:

У вас очень качественные сельскохозяйственные продукты. Творог, сметана, ваше молоко, мороженное. Мы даже вчера пробовали ваше пиво, какое вкусное.

Давайте мы возьмем дальнее зарубежье. У них в основном выпускаются искусственные продукты. А в Беларуси, Казахстане они всегда были натуральные.

Полатбай Тастанов, заместитель начальника управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области:

У нас традиционна ваша техника сельскохозяйственная разного рода: начиная от «Беларус» и до сенокосилок, плугов, сеялок.

Беларусь реализовывает проект создания технологического парка в Казахстане. Наши мясные и молочные компании планируют открывать не только торговые представительства, но и производства. Проект предусматривает строительство ферм, выращивание крупнорогатого скота и переработку продукции животноводства. Ведутся переговоры о сотрудничестве в космической и атомной сфере. Особое внимание казахстанской стороны – сотрудничеству в сфере образования.

Владимир Божко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сопредседатель межправительственной белорусско-казахской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству:

Мы в лучших вузах мира готовим наших молодых людей, аспирантов. И мы рассматриваем вопрос, чтобы обучать наших аспирантов, студентов в белорусских вузах, потому что уровень образования у вас достаточно высок.