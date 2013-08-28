Новости Беларуси. Работать на нужды потребителя. Совершенствование торгового обслуживания и развитие придорожного сервиса обсудили на заседании Минского областного Совета депутатов.

На Минщине объекты потребительской кооперации получают вторую жизнь. Так, в Логойске старая столовая превратилась в современное предприятие общественного питания. В скором времени здесь же будет создан и салон красоты. Более миллиарда рублей уже потрачены и на реконструкцию универмага в Крупках. В ближайшие недели торговый центр откроет двери.

Сегодня потребобщества области работают и на то, чтобы сельские жители были обеспечены всем необходимым. Будет расширяться сеть автомагазинов. Между тем, в Минской области в торговой сфере насущный вопрос – кадровый. Нехватка работников ощутимая.

Валерий Мариничев, председатель Минского областного союза потребительских обществ:

Именно что касается продавцов, водителей, грузчиков. Тут мы совместно с сельскими советами, городскими исполнительными комитетами работаем в плане того, чтобы привлечь как-то продавцов, специалистов. Особенно это касается молодежи. Поэтому готовы даже за счет РайПО оплатить курсыпродавцов, чтобы таким образорм привлечь их в свои торговые объекты. Немаловажный такой аспект на сегодняшний день – это работа автомагазинов. У нас в области их 129. 10 магазинов мы уже приобрели в этом году, до конца года планируем еще порядка 37 магазинов. Нам поставлена задача перейти на трехзразовое обслуживание населенных пунктов, и мы до конца года этого добьемся.

Сегодня в Минской области основной акцент – на улучшение качества торгового обслуживания. В частности, это касается и придорожного сервиса. На Минщине до 2016 года введут 24 объекта, семь – в 2013 году. К слову, в столичном регионе сосредоточена почти треть всех объектов общественного питания страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Обляк, начальник Управления торговли и услуг Миноблисполкома:

В области в текущем году продолжается работа по улучшению торгового обслуживания объектов общественного питания, установки платежных терминалов, наличию меню на иностранном языке в каждом объекте общественного питания, наличию в продаже сувенирной продукции.

Сейчас объекты строятся современные. Требования предъявляются так, чтобы они были обеспечены в том числе и доступны для инвалидов.

На территории Минской области сосредоточены основные магистральные дороги, и поэтому на этих трассах более активно ведется строительство. У нас сейчас ведется реконструкция дороги М5 «Минск-Гомель». На сегодняшний день там у нас два объекта были снесены за последние годы, но выделено пять земельных участков, и инвесторы активно сейчас осваивают эту автомобильную дорогу.