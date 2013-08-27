В Минской области в 2013 году будут созданы 53 промышленные площадки для развития малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. В Минской области в 2013 году будут созданы 53 промышленные площадки на площади в почти 350 гектаров с инфраструктурой для развития малого и среднего бизнеса. Приоритетом у предпринимателей столичного региона являются производство товаров и услуг, а новые площади позволят активно развивать бизнес.

Сегодня в области 220 тысяч человек работают именно в частном секторе. Действуют три инкубатора и 20 центров поддержки малого бизнеса.

В 2012 году в бюджет Минской области от предпринимателей поступило чуть менее 4 триллионов рублей – это почти треть от общего объема, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.