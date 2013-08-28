Новости России. Стали известны новые подробности махинаций «Уралкалия». Предприятие взяло под товарные потоки «Белорусской калийной компании» кредитов на сумму более миллиарда долларов. При том, что поставки продукции не превышали 650 млн.

Тем временем зарубежные аналитики констатируют, что позиции «Белкалия» укрепляются. В то время как акции «Уралкалия» с момента выхода предприятия из состава БКК и по сегодняшний день падают.

Не только уроки права, но и уроки химии белорусов, россиян и международных правоохранителей и экспертов заставили вспомнить российские топ-менеджеры. «Нахимичили» управленцы «Белорусской калийной компании» Баумгертнер, Петров, Солодовников, Евстратов и Самойлов, а также главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов, как минимум, на сотни миллионов долларов.

Баумгертнер был задержан в нынешний понедельник, выдачу международного ордера на арест еще четверых менеджеров накануне подтвердил Интерпол, разобраться с ролью Керимова в ближайшее время пообещал Следственный комитет Беларуси. Так что же в химии отношений калийщиков вызвало настолько бурную реакцию?

Кирилл Бенедиктов, политолог (Россия), в статье:

Арест в минском аэропорту Владислава Баумгертнера, генерального директора компании «Уралкалий», с беспощадной ясностью показал, что сырьевая олигархия не всемогуща. В результате удалось накопать достаточно материалов, свидетельствующих о том, что топ-менеджмент «Уралкалия» спланировал и осуществил обвал мирового калийного рынка, который ударил как по белорусской стороне, так и по российским и по китайским партнерам [и другим].

Ирина Новикова, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это окажет влияние на весь калийный рынок, произойдет передел его. Что произойдет? Очень многие компании, вот самая крупная – Саскачеванское месторождение, это в Канаде которое находится, – у них себестоимость очень высокая. Это ударит и по их прибыли. Это ударит по прибылям немецких и израильских компаний.

Кстати, стоит отметить оперативное реагирование на ситуацию со стороны Интерпола. Очевидно, что причиной тому масштаб дела Баумгертнера и других. Ведь разрыв «Уралкалия» с белорусскими партнерами уронил не только репутацию топ-менеджеров и акций компаний, но и шансы на перспективное сотрудничество, ранее вовлеченных в него сторон.

Мировые цены на ресурс рухнули вниз. Проиграли от этого очень многие. А значит, преступный умысел, как основной элемент в действиях топ-менеджеров компании, усмотреть стало легче.

Константин Шалькевич, начальник Управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Интерпол всегда относится к подобным запросам очень внимательно. Бывает, что даже иногда и отказывают. Но в случае с обвиняемями Олегом Петровым, Константином Солодовниковым, Игорем Евстратовым и Дмитрием Самойловым решение было принято в течение двух часов. Соответствующий запрос отправлен во все государства-члены Интерпола. А это – более 190 стран. Розыск Интерполом – это не что иное, как подтверждение авторитетнейшей международной организации правильности и обоснованности действий белорусских правоохранительных органов.

Многие, пожалуй, и не вспомнят, но как химический элемент калий настолько активен, что в чистом виде в природе не встречается совсем. А вот соединения с калием бывают самые различные. В истории с БКК и «Уралкалием» соединились и прагматичный расчет, и многоходовые схемы, и банальное нарушение закона, разобраться в подробностях которых сейчас пытаются следователи, политологи и рядовые граждане сразу нескольких государств.

Мнение пользователя Лариса Семеновна Шаховская, форум издания «Известия» (Россия):

Белорусы жестко придерживаются политики защиты национальных интересов. Любопытно здесь другое: почему наши олигархи решили, что суверенное государство, коим является Беларусь, спустит им с рук по сути рейдерский захват целой отрасли? И что в результате? Обвал калийного рынка? И кому теперь от этого хорошо: России, Беларуси, самому «Уралкалию» или БКК? Кто выиграл от этой «хитромудрой» комбинации?

Мнение пользователя kartofanchik98, форум издания «КоммерсантЪ» (Россия):

Неужели еще нужно кому-то объяснять как работают конкретные [российские] олигархи, весь капитал которых получен за счет захвата предприятий.

Мнение пользователя ubpskh, форум интернет-издания «Газета.ру» (Россия):

И Баумгертнер, и прочие функционеры Уралкалия, объявленные в розыск, занимали важные должности в БКК... [Но пока] они работали в БКК, в это же время они готовили «кидалово». И вот только не надо рассказывать, что там не было никаких действий в ущерб предприятию. А в Беларуси, в отличие от РФ, воровство на глазах у всех с рук не сходит.

А вот часть российских бюрократов, вместо того, чтобы вместе думать над нейтрализацией последствий мировой реакции на калий, решила искать следы калийного дела там, где его нет и быть не может – в белорусском молоке. по крайней мере, заявление Геннадия Онищенко о качестве белорусской продукции многие расценили именно так.

Мнение пользователя Heavichuvak1, форум «Белорусский портал Тут. Бай»:

В игру вступил Ген[надий] Онищенко: взяли российского вора, сразу прокисло молоко, просто мистика какая-то))).

Мнение пользователя pan_woland, форум «Белорусский портал Тут. Бай»:

Судя по всему Онищенко таки учуял в нашем молочке легкий, но стойкий привкус калия.

Сказать, что реакция завершена окончательно, сегодня не получается. В периодической таблице уголовного дела периодически появляются все новые элементы.

Стало известно, что расторгнувший контракты с белорусскими партнерами «Уралкалий», помимо выгод для топ-менеджеров и главного акционера Керимова, преследовал и иные цели. В частности, под совместные поставки через БКК «Уралкалий» взял кредит, превышающий миллиард долларов. При том, что даже до разрыва калийных бизнес-отношений объем этих поставок не превышал 65% от взятой в долг суммы. На вопрос, каким образом россияне собирались расплачиваться по счетам после разрыва с белорусами, когда объемы еще и уменьшились, в «Уралкалии» ответить не могут.

Михаил Чепиков, старший преподаватель кафедры теоретической и институциональной экономики БГУ:

Когда ущемляются интересы российской компании – Российское государство выходит на первый план. Когда ущемляются интересы белорусской компании, в том числе государственной, Российское государство говорит: это спор хозяйствующего субъекта, идите в арбитраж, выясняйте. Оно не собирается это выяснять ни на каком высоком уровне. Вместо того, чтобы опять-таки решать какие-то вопросы: если это политическая проблема – на политическом уровне, если экономическая – значит, экономическим путем. Все равно принимаются какие-то ответные меры. То есть фактически это все признаки торговой войны со стороны России.

В результате хитрого – не только химического, но только одного уравнения – группа россиян смогла реализовать сразу четыре мошеннические схемы. Прибыль Баумгертнер и прочие получили за счет перераспределения торговых потоков в рамках сделок БКК, колебаний стоимости акций при разрыве «Уралкалия» с белорусским партнером и дальнейшем увеличении российской доли на калийном рынке. Теперь же к этому списку добавилась еще и история с кредитом. Получилась история с продолжением.

Обстоятельства дела вокруг махинаций менеджмента «Уралкалия» активно обсуждаются в российском Интернет-пространстве. Так, один из популярных порталов проводит голосование среди своих читателей по поводу того, на чьей стороне симпатии пользователей в этом конфликте. На данный момент проголосовало уже более 3 тысяч пользователей. Из них свыше 60% поддерживают действия Беларуси.

И как стало известно, 28 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Беларуси. «В ходе состоявшейся встречи первый замминистра иностранных дел нашей страны Александр Михневич обратил внимание посла на недопустимость некорректных толкований и измышлений по поводу ситуации, связанной с задержанием Владислава Баумгертнера», – это отмечает пресс-служба МИД.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси призвало российскую сторону сохранять ситуацию в правовом поле, отметив необходимость активизации взаимодействия компетентных органов двух стран, для чего имеется вся необходимая договорно-правовая база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.