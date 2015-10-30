Обсуждение вопросов сельского хозяйства в Парламенте: условия вступления Беларуси в ВТО и реформирование отрасли

Новости Беларуси. Условия вступления Беларуси в ВТО, развитие сельского хозяйства и необходимость реформирования отрасли. Правительство 30 октября ответило на вопросы депутатов обеих палат Парламента. Почему у фермера порой дела идут лучше, чем у сельхозпредприятия? Откуда у Россельхознадзора претензии к белорусским производителям?

Обе палаты белорусского Парламента и Правительство объединила 30 октября важная тема – сельское хозяйство. Встреча в формате «вопрос-ответ». Одна из тем для дискуссий – вступление страны во Всемирную торговую организацию. Депутатов интересует, сможет ли белорусская экономика успешно конкурировать с зарубежной и готовы ли мы к правилам игры на мировом рынке.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Сегодня и Россия, и Казахстан входят в ВТО. Безусловно, мы должны в рамках нашего Евразийского экономического союза рассматривать нашу дальнейшую деятельность и в структуре ЕврАзЭС, и в структуре Всемирной торговой организации. Это, безусловно, непростой вопрос. Он несет за собой глубокую аналитику и многие изменения условий хозяйствования.

Речь зашла и о фермерах. На данный момент они работают эффективнее, чем сельскохозяйственные предприятия. Поэтому эту область предлагают развивать активнее. От депутатов поступил вопрос, что делать с самыми слабыми сельскохозяйственными предприятиями. Как один из вариантов решения проблемы – смена собственника.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

С изменой собственника изменится ситуация в сельхозпредприятиях, улучшится положение дел, потому что собственник будет думать, как использовать каждую копейку, как использовать каждый гектар земли во имя своей экономики.

Руководителям сельхозпредприятий в Правительстве предлагают предоставлять больше самостоятельности. За успехи стимулировать. Например, давать возможность выкупать пакет акций предприятия.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Рассмотреть государство и дать такую возможность руководителю иметь некий пакет акций. В последующем, если экономика предприятий будет дальше развиваться, будет накапливаться какая-то прибыль за год, можно половину прибыли, предположим, принять решение, отдать на укрепление хозяйства, а 50% этой прибыли, предположим, для поощрения трудового коллектива.

Не могли депутаты не коснуться и вопроса поставок продукции сельского хозяйства на наш главный рынок – в Россию. Ведь периодически у партнеров к нашим товарам возникают претензии.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что предпринимается Правительством для защиты предприятий-поставщиков от таких бездоказательных и надуманных претензий? Это конкурентная борьба. Мы живем в конкурентной борьбе. Я думаю, еще более изощренные методы есть. Иногда в средствах массовой информации появляются. Возврат 20 тонн от того, что не там поставили запятую. Документ качественной безопасности, безопасности здоровья. Там не должно быть ошибок.

Решением может стать усиление контроля за качеством продукции. Это позволит в разы увеличить продажи и расширить географию экспорта. К слову, успехи есть: наши товары аккредитованы на рыках Китая. Это 15 предприятий. Идет работа с Камбоджой и Вьетнамом. А для повышения конкурентоспособности нужно грамотно использовать внутренние ресурсы и внедрять инновационные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.