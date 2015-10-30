В Минске проходит специализированная выставка финансовых услуг

Новости Беларуси. В Беларуси понятие ипотека и лизинг вскоре составят конкуренцию привычным банковским кредитам. Внедрение новых финансовых услуг обсуждают банкиры в рамках специализированной выставки, которая проходит в Минске. К слову, лизинг стал доступен обычным белорусам сравнительно недавно. Пока взять в долгосрочную аренду можно только транспортные средства, оборудование, бытовую технику. Уже в следующем году этот список должно дополнить и жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шиманович, директор ассоциации лизингодателей Беларуси:

Мы планируем, что скоро вступят изменения в 99-й указ и вступят в силу положения о лизинге жилья. И тогда многие компании наши выйдут на рынок с предложением по лизингу жилья, и это составит какой-то альтернативный механизм существующей ипотеке жилищного кредитования.