США частично приостановили действие санкций в отношении ряда белорусских компаний

Новости Беларуси. Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом частично приостановили действие санкций в отношении ряда белорусских компаний. МИД нашей страны положительно оценил данное решение и высказал уверенность в том, что полная отмена экономических ограничений наиболее поспособствует развитию сотрудничества с США. Напомним, Совет Евросоюза принял решение о приостановке на 4 месяца действия заморозки активов и запрета на поездки в отношении 170 человек и трех компаний в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.