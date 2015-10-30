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США частично приостановили действие санкций в отношении ряда белорусских компаний

30 октября 2015 13:45
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Новости Беларуси. Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом частично приостановили действие санкций в отношении ряда белорусских компаний. МИД нашей страны положительно оценил данное решение и высказал уверенность в том, что полная отмена экономических ограничений наиболее поспособствует развитию сотрудничества с США. Напомним, Совет Евросоюза принял решение о приостановке на 4 месяца действия заморозки активов и запрета на поездки в отношении 170 человек и трех компаний в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Санкции

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