Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника и в честь летия экономических органов Беларуси чествовали лучших сотрудников профильного комитета Мингорисполкома и районных администраций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За вклад в социально-экономическое развитие города специалисты удостоены почетных грамот и благодарностей. Отмечены более 30 человек. Это экономисты-практики, работающие в органах госуправления, которые ежедневно успешно решают поставленные задачи. Благодаря в том числе их стараниям значительно улучшилось благосостояние столицы. Например, валовой региональный продукт города с начала 2021 года показал рост и составил почти 22 миллиарда рублей.

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:

Экономика страны и экономика Минска проходят этап подъема. ВРП Минска сложился с ростом на 2,3 %. Мы рассчитываем на подъем обрабатывающей промышленности в городе, IT-сфера у нас развивается, торговля. Это основные виды экономической деятельности, основные составляющие ВРП Минска, и они преуспевают с ростом в 5-6 % и более.