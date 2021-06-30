Прямой эфир

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?

30 июня 2021 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника и в честь летия экономических органов Беларуси чествовали лучших сотрудников профильного комитета Мингорисполкома и районных администраций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?-1

За вклад в социально-экономическое развитие города специалисты удостоены почетных грамот и благодарностей. Отмечены более 30 человек. Это экономисты-практики, работающие в органах госуправления, которые ежедневно успешно решают поставленные задачи. Благодаря в том числе их стараниям значительно улучшилось благосостояние столицы. Например, валовой региональный продукт города с начала 2021 года показал рост и составил почти 22 миллиарда рублей.

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?-4

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:
Экономика страны и экономика Минска проходят этап подъема. ВРП Минска сложился с ростом на 2,3 %. Мы рассчитываем на подъем обрабатывающей промышленности в городе, IT-сфера у нас развивается, торговля. Это основные виды экономической деятельности, основные составляющие ВРП Минска, и они преуспевают с ростом в 5-6 % и более.

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?-7

Растет и инвестиционный потенциал: за первые пять месяцев 2021 года освоено почти миллиард 800 миллионов рублей иностранных капиталовложений. Экспорт товаров вырос более чем на половину, а экспорт услуг прирос почти на 12 %

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Татьяна Кравченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мощный экономический потенциал России и Беларуси». Как прошёл первый день VIII Форума регионов?
29 июня 2021 20:57

«Мощный экономический потенциал России и Беларуси». Как прошёл первый день VIII Форума регионов?

«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?
29 июня 2021 18:54

«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства
29 июня 2021 18:46

«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства