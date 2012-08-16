Обмен опавших яблок на школьную форму производит Белкоопсоюз в деревенских магазинах, но мало кто об этом знает

Новости Беларуси. Школьная форма в обмен на яблоки. Белкоопсоюз предлагает населению за овощи и фрукты не только деньги. На такой шаг Белкоопсоюз пошел не случайно. Фруктов в этом году много. Но еще больше никому не нужных опадков. За них предлагают - к первому сентября — школьную форму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Нестер, начальник отдела непродовольственных товаров управления торговли «Белкоопсоюза»:

Минимальная потребительная корзина на первоклассника составляет 1 млн. рублей. Это позволяет за счёт заготовок, не используя дополнительных средств, обеспечить ребёнка всеми необходимыми товарами к школьному сезону.

Такое нововведение действует только в сельских магазинах. Их в стране около 2 тысяч. Впрочем, мотив ли для сельчан школьная форма, И вообще, нужна ли она им? В один из таких магазинов отправилась съёмочная группа СТВ вместе с представителями райпо. Попадаем в сельский торговый центр. Представитель райпо уверяет, что приняли от населения уже 500 кило яблок и о таком яблочно-вещевом обмене на селе знает каждый.

Наталья Колосовская, заместитель председателя по торговле Дзержинского райпо:

В каждом магазине есть объявления о том, что яблоко принимается по данной цене. Также о том, что в любой день мы можем принимать сельхозпродукцию.

Отъезжаем от торгового центра несколько километров. Попадаем в обычный магазин. Уголок школьника здесь — действительно уголок. А продавец и слыхом не слыхивала о том, что покупатели могут получить деньги за принесенные опадки. Впрочем, и местные жители тоже, как говорится, не в курсе дела.

Жители деревни в Держинском районе:

Я был вчера в магазине - никакого не было объявления.

Здесь у нас в деревне никто не сдает яблок. Нет информации, никто ничего не знает.

Плюс школьно-яблочной идеи — и едва ли не единственный — в том, что заработать на опадках, в принципе, невозможно. Это, по сути, отходы. Да и 400 рублей за килограмм — кажется, вовсе не деньги. Однако, если опадков целый сад — сумма окажется вполне весомой.

Жители деревни в Держинском районе:

Лежат кучи под яблоней. Но у нас не принимают. Если б ездила машина, принимала - мы б тоже сдали бы.

Яблочный сезон в Беларуси еще только начинается. В одной только Минской области до конца осени планируют заготовить 23 тысячи тонн яблок. Но принимать будут не только их. Еще почти всю сельхозпродукцию. Кстати, за прошлый год белорусы ягод, овощей и фруктов с собственных подворий сдали на 380 миллиардов рублей. Как оказалось, такие деньги — и школьные костюмы - на дороге валяются. Остается их только собрать.