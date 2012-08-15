В белорусских лесах гниет брусника, потому что ее запрещено собирать

Новости Беларуси. Ягодники Витебщины мучаются дилеммой. В лесах созрела брусника, но собирать ее официально разрешено в регионе только с 25 августа. Ягода перезревает, а тем, кто рискует незаконно ее собирать, грозят большие штрафы. Установленные запреты, между тем, переносить с поправкой на жаркую погоду, благодаря которой брусника созрела раньше, никто не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За фальстарт на брусничной поляне грозит штраф до 2 миллионов с конфискацией собранных даров природы. Но штрафов бояться - в лес не ходить. Созревшая ягода все равно манит нетерпеливых сборщиков.

Андрей Старинский, начальник отдела лесного хозяйства Лепельского лесхоза:

Наша лесная охрана всяческим образом с данными фактами борется. Лесная охрана своими силами, а также совместно с сотрудниками отдела внутренних дел организовывают рейды по предотвращению данных фактов.

У бывалых ягодников сердце кровью обливается. Как пройти мимо, когда такой урожай пропадает. Лето выдалось жаркое. Брусника даже на севере страны созрела как никогда рано.

Грибники и ягодники:

Небывалый в этом году урожай. Я такого не видел никогда. Идешь и даже боишься сделать шаг, чтобы не наступить на ягоду. Небывалой жарой она где-то 30% испортилось на солнце.

Эта брусника от избытка солнца и влаги перезрела на корню. Собирать ее нужно было еще раньше, сетуют ягодники, пожелавшие остаться инкогнито. На рынке литр брусники по 20-25 тысяч продают из-под полы.

Грибники и ягодники:

Может кто-то тихонько и продает, но боятся штрафов... Я вчера за грибам ходила, так собрала литр, так, сугубо для себя. Жалко было веточки кидать.

Пойти по бруснику в обход закона рискнет не каждый. Но когда сбор ее официально разрешат, собирать, возможно, будет уже нечего.

Грибники и ягодники:

Стояла 30-градусная жара. И конечно ягода спеклась. Надо было гораздо раньше ее собирать, определять сроки по погоде. Брусника гниет, осыпается. Ходишь за грибами, смотришь на эту бруснику, а собирать нельзя. Обидно просто.

Сроки сбора брусники и клюквы с учетом рекомендаций ученых определяет облисполком. Бумажные решения с лесными реалиями в этом году не совпали. Старт сбора брусники - один на всю область, хотя в южных районах все созревает на неделю, а то и две раньше.

Василий Кирпиченок, заместитель начальника отдела Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Не всегда совпадают пожелания людей и погода. А созревание ягод - это живой мир. И растение живое. Мы сегодня не можем предугадать 100%, чтобы в районе созрело, и как раз совпали сроки сбора. Поэтому все сегодня берется на основании многолетних данных.