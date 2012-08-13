Прораб в Могилевской области: В день зарабатываю хорошо, по 180 000 рублей

Новости Беларуси. На одном из предприятий Могилёвской области сумели не только привлечь новые трудовые кадры, но знают, как их сохранить. В ПМК-266 не скрывают, что ещё год назад кадровый вопрос на их предприятии действительно встал ребром. Многие специалисты, в особенности строительных специальностей, на заработки уезжали в Россию. Но уже сегодня многие бывшие сотрудники, узнав о благоприятных условиях труда на родине, повально возвращаются с заработков из ближнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Курносов, юрисконсульт предприятия:

Те же деньги можно заработать с меньшими проблемами здесь. Сейчас наблюдается положительная динамика возвращения на наши объекты людей из России. Причём не разнорабочих, а специалистов. А значит, мы сможем выполнить большие объёмы и поднять выше зарплату.

Михаил Галиновский, прораб предприятия:

Зарплату платить просто так никто не будет, ее нужно зарабатывать. Многие уезжают из Беларуси, но и здесь можно прекрасно заработать те же деньги. Просто нужно грамотно организовать труд и приложить старания, тогда эти деньги будут заработаны.

Только за последний месяц в Круглянское ПМК с временных заработков на постоянную работу вернулось несколько десятков человек. Многие из них иностранным заоблачным прибылям предпочли реальную стабильность и социальные гарантии.

Сергей Рыльков, прораб строительной организации:

Зарплата стабильная, работы хватает. Доллар стоит на месте, а зарплата в долларовом эквиваленте растёт. В день по 180 тыс. получается.

По словам руководителя предприятия, за последнее время организация сумела провести не одну модернизацию производства. Благодаря техническому перевооружению удалось не только улучшить условия труда, сохранить кадры, но и сделать неплохой задел на будущее.

Николай Патрончик, директор строительной организации:

Сейчас деньги дарить не из чего. Их нужно зарабатывать. Если увеличивается производительность труда, то увеличивается и зарплата. Если мы в начале года уже имели 500 долларов, то сейчас 560-580 долларов в месяц.

В ближайшее время предприятие планирует сделать серьёзный упор и на туризм. Опыт в возведении таких комплексов большой. Спрос на объекты есть, а значит и с заказами проблем не будет.