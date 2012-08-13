В Беларуси за день на ягодах и грибах можно заработать до 1 млн 600 тыс

Новости Беларуси. На дарах леса можно неплохо заработать. Нелегальные скупщики этим пользуются: подкарауливают сборщиков прямо на выходе из леса, предлагая высокую закупочную цену. Это проблема не только для госконтор, но и для частников, играющих по правилам. Предприятие Натальи Жариковой из-за конкурентов на черном рынке порой вынуждено работать по нулям.

Наталья Жарикова, директор заготовительного предприятия:

Нелегально все это делается. Поэтому у нас очень большая конкуренция. Мы не успеваем глаза открыть, у нас уже наутро другие цены, новые. И если мы не успеем их изменить, приемный пункт может остаться вообще без ягод.

Удержать клиентов не просто. К каждому индивидуальный подход и постоянная ценовая гонка. Если в РАЙПО сейчас цена на чернику 18 тысяч за килограмм, здесь - 21, а постоянным клиентам и до 22 тысячи дают.

Наталья Жарикова, директор заготовительного предприятия:

У меня есть пенсионеры, сдатчики грибов. Они любят лисички. И они постоянно, как сезон наступает, идут ко мне. Я им держу выше цену. Почти до оптовых цен могу дать человеку, если он в 75 лет везет мне 30 кг грибов.

Частные заготовители говорят: в РАЙПО люди идут меньше, потому что сдать ягоды и грибы там порой просто невозможно.

Оксана, приемщица заготовительного предприятия:

У нас всегда есть тара и деньги в наличии. Вот в РАЙПО, бывает, не принимают: то тары, то денег нет, то из-за занятости продавцов. Некоторые привозят по 90 - 70 кг. Вот, допустим муж, жена и двое детей изо дня в день, ни одного дня не пропустили. Они на этом живут, 1 600 000 в день зарабатывают.