В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют

На карте Беларуси очередные важные открытия. В Гомельской области теперь есть новое месторождение «черного золота». Оно получило название Заозерьевского. По предварительным оценкам, запасов нефти здесь – более 150 тысяч тонн. После детального изучения специалисты поставят их на государственный баланс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скважине в Октябрьском районе побывала Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Октябрьский район, лесной массив около деревни Заозерье. Именно здесь геологи обнаружили новое месторождение нефти. Пласт «черного золота» залегает на глубине 4 200 метров. Открытию предшествовал комплекс геолого-разведочных работ. Чтобы показать эту небольшую емкость с горючим, коллектив ученых и буровые бригады трудились несколько лет.

Евгений Корчуганов, главный геолог филиала «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» предприятия «Научно-производственный центр по геологии»:

В процессе бурения были произведены работы по отбору керна, физические работы и работы по проведению испытаний в процессе бурения. В результате были выделены перспективные отложения, которые впоследствии были испытаны в эксплуатационной колонне. Мы получим приток нефти.

По оценкам экспертов, новая скважина может приносить более 600 литров «черного золота» в сутки. Исследование этой местности проводили еще в 1998 году, но получить результат смогли лишь сейчас – благодаря методу 3D-сейсморазведки и новым технологиям бурения. К примеру, для разрыва пласта применяли кислотно-соляную смесь. По предварительным подсчетам, запасы нефти на Заозерьевском месторождении могут достигать полутора сотен тысяч тонн. Как только работа по оценке перспектив завершится, нефтяники займутся промышленной добычей.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Основные индикаторы и направления в развитии природоохранного ведомства определены государственной программой охраны окружающей среды «Устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 год». Сегодня промышленные запасы нефти составляют 44,7 миллиона тонн. В год мы добываем порядка 1 миллиона 900 тысяч тонн нефти – это всего лишь 15 % от того, что сегодня необходимо народному хозяйству.

Сегодня в Беларуси известно без малого 100 месторождений нефти, однако в работе пока около трети из них. Практически все скважины находятся в Гомельской области. Следующей в проработке станет Южно-Тереховская в Речицком районе. Поиск новых точек продолжается. Перспективной геологи называют южную зону Припятского прогиба, работы на которой остановили после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В марте 2024 года осваивание земных недр обсуждали на совещании у главы государства. С 2016 запасы белорусского «черного золота» приросли на 14 млн тонн. Однако Президент отметил, что резервы и потенциал имеются, о чем свидетельствует ежегодный прирост разведанных запасов. Лукашенко: запасы белорусской нефти показали рекордный за последние 40 лет прирост. Читайте здесь. Да, ряд из них нелегко и экономически нецелесообразно добывать ввиду условий залегания нефти. Потому важен подход в работе. Действовать не бездумно, искать новые месторождения, выделяя на эти цели все необходимые ресурсы. Тем более что в советское время Беларусь добывала порядка 8 миллионов тонн «черного золота». Сегодня показатель значительно ниже.