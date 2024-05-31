Прямой эфир

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют

31 мая 2024 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На карте Беларуси очередные важные открытия. В Гомельской области теперь есть новое месторождение «черного золота». Оно получило название Заозерьевского. По предварительным оценкам, запасов нефти здесь – более 150 тысяч тонн. После детального изучения специалисты поставят их на государственный баланс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скважине в Октябрьском районе побывала Анна Корольчук.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Октябрьский район, лесной массив около деревни Заозерье. Именно здесь геологи обнаружили новое месторождение нефти. Пласт «черного золота» залегает на глубине 4 200 метров.

Открытию предшествовал комплекс геолого-разведочных работ. Чтобы показать эту небольшую емкость с горючим, коллектив ученых и буровые бригады трудились несколько лет.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-4

Евгений Корчуганов, главный геолог филиала «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» предприятия «Научно-производственный центр по геологии»:
В процессе бурения были произведены работы по отбору керна, физические работы и работы по проведению испытаний в процессе бурения. В результате были выделены перспективные отложения, которые впоследствии были испытаны в эксплуатационной колонне. Мы получим приток нефти.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-7

По оценкам экспертов, новая скважина может приносить более 600 литров «черного золота» в сутки. Исследование этой местности проводили еще в 1998 году, но получить результат смогли лишь сейчас – благодаря методу 3D-сейсморазведки и новым технологиям бурения. К примеру, для разрыва пласта применяли кислотно-соляную смесь. По предварительным подсчетам, запасы нефти на Заозерьевском месторождении могут достигать полутора сотен тысяч тонн. Как только работа по оценке перспектив завершится, нефтяники займутся промышленной добычей.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-10

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Основные индикаторы и направления в развитии природоохранного ведомства определены государственной программой охраны окружающей среды «Устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 год». Сегодня промышленные запасы нефти составляют 44,7 миллиона тонн. В год мы добываем порядка 1 миллиона 900 тысяч тонн нефти – это всего лишь 15 % от того, что сегодня необходимо народному хозяйству.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-13

Сегодня в Беларуси известно без малого 100 месторождений нефти, однако в работе пока около трети из них. Практически все скважины находятся в Гомельской области. Следующей в проработке станет Южно-Тереховская в Речицком районе. Поиск новых точек продолжается. Перспективной геологи называют южную зону Припятского прогиба, работы на которой остановили после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-16

В марте 2024 года осваивание земных недр обсуждали на совещании у главы государства. С 2016 запасы белорусского «черного золота» приросли на 14 млн тонн. Однако Президент отметил, что резервы и потенциал имеются, о чем свидетельствует ежегодный прирост разведанных запасов.

Лукашенко: запасы белорусской нефти показали рекордный за последние 40 лет прирост. Читайте здесь.

Да, ряд из них нелегко и экономически нецелесообразно добывать ввиду условий залегания нефти. Потому важен подход в работе. Действовать не бездумно, искать новые месторождения, выделяя на эти цели все необходимые ресурсы. Тем более что в советское время Беларусь добывала порядка 8 миллионов тонн «черного золота». Сегодня показатель значительно ниже.

В Гомельской области открыто новое нефтяное месторождение – его запасы впечатляют-19

Использование собственной сырьевой базы касается не только нефти, но и других природных ресурсов. На территории Беларуси их порядка 50 видов. Но многие по-прежнему закупаем. Однако в нынешних условиях, когда санкционное давление только усиливается, лучше ни на кого не надеяться, а рассчитывать только на свое.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Масляков

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь готова увеличить производство сельхозтехники в Казахстане
31 мая 2024 13:50

Беларусь готова увеличить производство сельхозтехники в Казахстане

«Быстро произошла адаптация». Как санкции повлияли на рынок белорусской одежды?
30 мая 2024 19:36

«Быстро произошла адаптация». Как санкции повлияли на рынок белорусской одежды?

Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров планируют расширить
30 мая 2024 17:39

Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров планируют расширить