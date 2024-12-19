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ОАЭ уверенно занимают место в топ-3 крупнейших торговых партнёров Беларуси – зампредседателя БелТПП

19 декабря 2024 17:53
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Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. Продолжается турне Александра Лукашенко в страны Персидского залива. Напомним, 19 декабря – второй день визита Президента в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби у белорусского лидера состоялся ряд встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОАЭ уверенно занимают место в топ-3 крупнейших торговых партнёров Беларуси – зампредседателя БелТПП-2

Огромный потенциал сотрудничества и в области торговли, отмечают эксперты. Говоря о продуктах питания, с 2017-го Беларусь представлена на крупнейших выставках в Арабских Эмиратах. Отечественные бренды хорошо знакомы. Пользуется большим спросом наша молочная продукция. По линии торгово-промышленных палат диалог ведется успешно. Сегодня в портфеле пять соглашений между торговыми палатами – и это только начало.

Лукашенко рассказал, как его просили развивать TikTok на территории Беларуси.

ОАЭ уверенно занимают место в топ-3 крупнейших торговых партнёров Беларуси – зампредседателя БелТПП-4

Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Производственно-технический потенциал и потенциал сферы услуг Республики Беларусь может эффективно быть использован при удовлетворении внутреннего спроса Эмиратов. Это подтверждает тот факт, что сегодня Объединенные Арабские Эмираты являются крупнейшим торговым партнером Республики Беларусь среди стран Персидского залива, но и, в принципе, уверенно занимают место в топ-3 крупнейших торговых партнеров Беларуси. То есть бизнес работает. И когда эта работа бизнеса пересекается и идет параллельно с визитом главы государства, бизнес получает четкий сигнал о том, что его работа проводится под политической поддержкой на самом высоком уровне. Это придает бизнесу, конечно, уверенность в его действиях, возможность реализовывать масштабные проекты, строить долгосрочные планы. 

Много точек роста. Перспективное сотрудничество – именно так характеризуют эксперты отношения Беларуси и ОАЭ.

Лукашенко пообещал содействовать развитию искусственного интеллекта в Беларуси.

# Беларусь-ОАЭ # Елена Малиновская

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