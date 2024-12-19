Экспорт белорусских товаров в 2024-м на 1 млрд превысил результаты 2023-го

Итогом каждого зарубежного визита Александра Лукашенко становится существенный прорыв в развитии торгово-экономических отношений. И многие договоренности начинают прорабатываться, как говорится, по горячим следам. Так, оманской стороной была выражена заинтересованность в десятках товарных позиций белорусского производства, в частности увеличении поставок молочной продукции, в том числе детского питания. И на предприятии в Волковыске уже создают условия для наращивания объемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стран, которые хотят покупать наши товары, с каждым годом становится все больше. Сегодня это и государства Азии, огромный африканский рынок, Латинская Америка, Пакистан. Впрочем, расширение географии экспорта не отменяет и традиционные рынки – необъятная Россия. То, что сделано в Беларуси, здесь любят от Калининграда до Владивостока. И все это в сумме приносит весьма ощутимые дивиденды – внешнеторговый оборот белорусских товаров и услуг демонстрирует рост. В этом году на 6 % больше, чем в прошлом. Цена вопроса уже 82 миллиарда долларов. Галина Буро побывала на предприятии, где готовы покорять новые рынки сбыта. И чью продукцию уже ждут маленькие жители Омана.

Со скоростью 120 коробок в минуту. В этом цеху выпускают 30 тонн продукции в сутки. В линейке – под сотню видов смесей и каш: для разного возраста, особенностей организма, как на коровьем, так и на козьем молоке, есть гипоаллергенные и безлактозные продукты. Предприятие в Волковыске – единственный в стране производитель сухого детского питания. Любят его не только юные белорусы, но и дети далеко за рубежом. 50 % продукции отправляют на экспорт, в 15 стран мира, в 2024 году заключили контракты с Туркменистаном и Йеменом.

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас здесь идет фасовка смеси для питания детей раннего возраста. Это экспортная позиция. Конкретно эта партия поедет в Россию. Но самое интересное, что предприятие разрабатывает формулы смесей конкретно под каждую страну, в зависимости от запросов контрагентов.

Учитывают не только особые запросы разных государств по видам смесей, но и требования к упаковке. Например, эти пробные образцы сухого детского питания произвели на новой линии комбината: впервые не картонные коробки, а жестяные банки, специально под влажный климат жарких стран. Это требование их законодательства.

Иван Лупиш, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам волковысского предприятия «Беллакт»:

Это страны Юго-Восточной Азии, это страны Персидского залива и все страны Африки. Поэтому выпуск в жестяной банке позволит в 2025 году реализовывать ее на данных рынках.

Задел на будущий год сделан не только по детскому питанию. Россия заинтересована в качественных белорусских молочных продуктах, Китай – в сухом молоке, а страны, которые столкнулись с европейскими санкциями, – в специализированных импортозамещающих смесях, например, для спортивного питания. По итогам 2024 года плюс и в географии экспорта (уже 24 страны), и в прибыли предприятия. Иван Лупиш:

По итогам года мы уже видим, что экспорт продукции составит более 100 миллионов долларов США, к уровню прошлого года мы добавим примерно 21 % в стоимостном выражении. Продукция в 2024 году начала поставляться в Алжир, в Туркмению, на Филиппины.

В непростых условиях геополитической турбулентности диверсификация рынков сбыта – важнейшая задача для всех предприятий страны. Результат за 10 месяцев в цифрах: экспорт белорусских товаров составил 34 миллиарда долларов. Это на миллиард выше, чем за аналогичный период 2023 года. Биржевых сделок заключено практически в три раза больше.