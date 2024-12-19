Депутаты обсудили законопроекты о ратификации соглашений с Индией и Никарагуа

Экономические мосты Беларусь укрепляет с Индией и Никарагуа. В Палате представителей обсудили законопроекты о ратификации соглашений о сотрудничестве в таможенных делах. Документы помогут повысить эффективность выполнения задач по защите экономических интересов нашего государства, упростить таможенные процедуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Манагуа развивают дружественные отношения уже 30 лет. Никарагуа может стать хорошей площадкой для продвижения нашей продукции на рынки стран Центральной и Латинской Америки. К слову, в 2024 году товарооборот составил миллион 600 тысяч долларов. Это втрое больше, чем в 2023-м.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Заключены контракты на сумму более 86 миллионов долларов по торговле техникой Республики Беларусь, коммунальной техникой, грузовой техникой. Уже в августе реализован проект на сумму более миллиона долларов грузовиков МАЗ в Никарагуа. Поэтому данное направление будет развиваться. И надеюсь, что данный проект закона будет принят и, конечно, будет урегулирована такая же процедура, которая пройдет со стороны Республики Никарагуа.

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

В соответствии с данными соглашениями мы как таможенники в первую очередь взимаем таможенные пошлины, налоги. Это основная наша задача. И данные соглашения как раз направлены на правильность и достоверность представленных сведений о необходимых сведениях и объеме взимания таможенных платежей. От порядка обмена сведений зависит и пресечение правонарушений, которые не позволят недобросовестным субъектам хозяйства занижать таможенную стоимость с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Динамично развивается экономическое взаимодействие Беларуси и Индии. Товарооборот в 2024 году превысил 490 миллионов долларов. Новый международный договор поспособствует продвижению белорусских интересов в регионе Юго-Восточной Азии.