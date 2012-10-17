Новый завод по производству сложных удобрений в Солигорске должен дать первую продукцию весной 2013 года

Новости Беларуси. Новый завод по производству сложных удобрений должен дать первую продукцию весной 2013 года. О ходе строительства этого предприятия шла речь 17 октября в Солигорске на «Беларуськалии» с участием премьер-министра Беларуси.

На текущий момент реализуется сразу два крупных проекта – строительство завода смешанных удобрений и химкомбинат по глубокой переработке хлорсодержащего минерального сырья. Последнее в Правительстве характеризуют как сверхсовременное, аналогов которому на постсоветском пространстве нет. Эти производства позволят существенно увеличить валютную выручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если сейчас цены на калийные удобрения на мировом рынке падают, то смешанные стабильно продаются по хорошей цене.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Если бы у нас были сложные удобрения (эти удобрения продаются, что называется, со свистом), можно было бы говорить о недоборе выручки (она оценивается где-то в полмиллиарда долларов). Это можно было заместить, если бы эти мощности были построены ранее. Но мы ставили задачу вывести мощности в 2012 году. Руководство объединения обещает что, будут мощности будут введены под наладку, чтобы в январе и феврале сделать прокрутку, и к весенним полевым работам дать новые удобрения.