Александр Лукашенко - россиянам: Пришел пацан в 30 лет, сопливый, миллиардер. Есть у вас такие? Полно! Это нормально?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один вопрос касался искусственной задержки процесса приватизации и развитии частной собственности в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Процесс приватизации сдерживается. Частная собственность не тормозится. Я категорический противник приватизации в том виде, в каком она привнесена в наше постсоветское пространство и как я ее знаю, может быть, где-то человеческое лицо имела эта приватизация. Я видел только варварскую приватизацию. И мы ее назвали и у вас, и у нас «прихватизацией». И везде она принимала в конечном итоге такой оборот.

Во-вторых, только то предприятие, которое ты создал поколениями или сам, через свои мозоли и мозги по-настоящему будет для тебя ценно. Я в этом убежден, я, знаете, от косы, от сохи, от плуга пришел и я в этой жизни не сын министра обороны и не президента, так как и многие здесь сидящие. Мы эту жизнь видели.

Поэтому то, что создано народом, то, что сегодня функционирует нормально, и то, что приносит нормальные дивиденды государству, читай народу, зачем нам его сегодня продавать. Тем более, что никто не купит, даже по рыночной цене. Выше рынка, как говорят бизнесмены, тем более. Все хотят или чуть-чуть ниже, а подавляющее большинство, за половину или за бесценок. Зачем нормально функционирующее предприятие таким образом приватизировать? Вот я категорически против приватизации предприятий.

Более того, когда мы лежали на боку и стояли на коленях, и наши все предприятия, к нам никто не приходил. Не предлагал, «мы вложим деньги, поднимем, приватизируем». Мы сами через кровь и пот, после распада Советского союза, восстанавливали экономику и эти предприятия, которые являются субъектами этой экономики. Поэтому вот в таком плане я против.

У нас нет списков приватизирующих предприятий, потому что как только появились списки, люди ко мне, «как же так, мы же тебя избрали не для того, чтобы ты нас продал». Читай, предал. Ответить людям нечего.

150 предприятий правительство предложило для опубликования, люди возмутились, «мы что, не нужны вам»? Я сказал, отмените все эти списки, и объявите, что у нас, может быть продано по частям, часть и полностью предприятие любое. У нас стратегических, как у вас, в продвинутой России, предприятий, которые нельзя продать, нет. Они были. Но одно из таких стратегических предприятий мы продали «Газпрому» - «Белтрансгаз».

Поэтому мы говорим, приходите, садимся за стол переговоров, возможна продажа любого предприятия либо его части. Но мы им называем конкретную, реальную рыночную цену. Никто, пока еще, за эти цены, те предприятия, которые они хотели бы купить, не согласились. Тогда мы говорим, до свидания, идите.

Нельзя связывать предприятия – частная собственность. Частная собственность – это величайшее достояние любого общества. Но эта частная собственность тобой должна быть приобретена или выстрадана. Пожалуйста, создавай предприятие, у нас нет никаких проблем, приходи, есть у тебя деньги, тебе кусок земли, если надо, создавай частное предприятие. У нас их тьма. Но за свои деньги или бери кредит в банке.

Мы не против частной собственности, нет ничего выше частного предпринимательства и инициатива. Это только дурак не понимает. Что я за экономист, если я этого понимать не буду?

Но я не хочу, чтобы это было так. То, что принадлежало всему советскому народу, пришел пацан в 30 лет сопливый, миллиардер. Есть у вас такие? Полно! Это нормально? Я не хочу, чтобы было так. Вот я против этого и я многому научился у вас. Поэтому мы спокойно. Да, вы хотите, допустим, флагман, «Белорусская калийная компания», все хотели бы ее купить. Больше 3 миллиардов долларов – доход государства. Работает на всех рынках. Ведущая вместе с российской объединенной «Уралкалий», ведущая компания мира. Все хотят купить.

Мы назвали цену, 32 миллиарда долларов сегодня, было 30-32, кто готов купить? Пожалуйста! Шепотом выговаривают Лукашенко прав, она по рынку столько стоит. Нет, хотят купить за 15. Некоторые ваши олигархи. Я говорю, до свидания, ребята.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Некоторые одурели и предложили вхожему ко мне богатому российскому человеку, «вы к нему сходите и скажите, вот 10 миллиардов платим, 5 – ему, куда скажет».

Он пришел ко мне (уже давно знает) извинялся-извинялся: «извините, что я вам это скажу, чтоб вы знали». Я: «ну говори, говори, что было»...... А ты, говорю, им что сказал? Он говорит: Я им сказал, «слушайте, мужики, я не могу ему это сказать, потому что я до первого этажа не дойду, мне наручники оденут». Я говорю: «Миша, я тебе не буду одевать наручники, но ты ко мне больше с такими идеями не приходи».

Вы понимаете? 10 – государству, 5 – мне, но половину от стоимости. Я что, на такую приватизацию пойду?

И если б нашли хоть 1 цент. Все, Лукашенко в Беларуси б не было. Потому что я человек, я не олицетворение, а я веду политику, что я никогда чужого ни у кого не взял и я не должен. Тогда я имею право потребовать с любого – от журналиста до любого министра – за взятки, коррупцию и так далее. Говорят, в Беларуси не такая коррупция как в России. Почему? С меня все надо начинать, с меня, с членов правительства это все горит. Если только мы будем хапугами, все общество будет такое в нынешней, так называемой, рыночной экономике, где все можно.

Поэтому все это весьма, такие категории, которые упираются в нравственность. Я все-таки пришел к тому, что в основе моей политики лежит и должна лежать в основе любой политики, это главная экономическая категория, честность и справедливость.

Справедливо ли будет, если я у людей заберу силы и власти, которые за меня вчера голосовали, это предприятие. Я вдруг я лишу их источника дохода? А вдруг этот частник завтра возьмет и выкинет их на улицу? А многие приходят: «Мы готовы приватизировать, но тут новые технологии, завтра нам не надо половина людей». А там 8 тысяч человек работает. Я ему говорю, хорошо, а куда будем девать 4 тысячи? Давай создадим вместе рабочие места. Ты и я. Да нет, меня это не интересует. Я говорю, до свидания.

Главное не болты и гайки, я часто об этом говорю, не солярка и бензин, а главное – люди!