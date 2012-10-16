Александр Лукашенко о строительстве АЭС в Беларуси: Большинство населения поддерживает этот проект

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался строительства АЭС в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мои аргументы, их было много, но главный состоял в чем – вот Чернобыль, еще там рядом пару атомных станций, прямо почти в Беларуси, Смоленская атомная станция, на севере – под Ленинградом и новую тоже строят. И в Литве это закрытое, но не ликвидированное старье. По периметру Беларуси существуют атомные станции. Ну так чего боимся? Ну будет на 20 километров, но наша станция. Мы уже имеем этот страх, он вокруг наших границ. Так, как было когда-то в Чернобыле. Бояться нечего.

Конечно, когда на тебя основной удар пришелся, когда люди заражены фобией, людей трудно убедить. Но потом принял решение и не жалею.

Строится самая современная станция, она востребована. Это не только дешевая энергия, это меньшая зависимость от поставок природного газа.

Сейчас, по всем опросам, подавляющее большинство населения поддерживает этот проект.

Ну и потом, это же высочайшие технологии. Строительство атомной станции, а потом эксплуатация - это же космос. Космос на земле. Это одно из направлений высочайших технологий, а на это надо ориентироваться, если нация хочет развиваться и быть в ряду высокообразованных. Следом же и образование подтягивается, надо готовить специалистов. Поэтому по многим причинам мы приняли решение о строительстве АЭС.