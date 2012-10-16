Александр Лукашенко о сборе зерна: В этом году мы соберем больше 10 миллионов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ответил на вопрос, каким образом Беларуси удается собирать на четверть больше зерна на душу населения, чем России?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этом году вместе с кукурузой мы соберем чуть больше 10 миллионов. Нормой в высокоразвитом государстве считается тонна на человека. В свое время, когда мы у Чехии просили кредит, а наши нацмены кричали, «не давайте им кредит, пускай подохнут», дословно, наша такая позиция, мы собирали около 5 миллионов тонн в бункерном весе грязи. Мы тогда собрали 4,5-5 миллионов. Была жуткая проблема. И хлеб начал дорожать и не только по этой причине, но и по мировым тенденциям, население растет, голодает сегодня, поэтому хлеб в цене начал расти. Это не только хлеб, который мы кушаем, но и сырье, производство молока, мяса и так далее. Это вы хорошо знаете.

Нас ситуация заставила. Мы начали диверсификацию экономики и начали привязываться к тем ресурсам, которые у нас сегодня есть. И мы начали развивать свое сельское хозяйство. Но самое узкое место, как не странно, для Беларуси – было в том, что у нас не было чем обрабатывать землю.

Тогда, когда произошло разрушение Советского союза, все сказали, колхозы, совхозы, это такая древность, надо все отдать фермерам. То есть землю надо раздать и поделить. Тогда, еще встречаясь с Ельциным, когда он приезжал сюда, я говорил, Борис Николаевич, не надо это делать, у нас даже людей столько не хватит, чтобы раздать у нас в Беларуси, а в России – тем более. Кому эта земля нужна? И что, он будет лопатой ее обрабатывать? Раздали – вот результат.

Мы пошли на пути создания крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Нам сейчас западники завидуют, вот приезжают фермеры, «у вас 20 тысяч гектар хозяйства?». Я говорю, а чего вы удивляетесь? Вы же нас толкали к тому, чтобы мы поделили землю фермерам по 20-30 гектар. Что ты сделаешь на 20 гектарах, как ты будешь конкурировать?

Мы сохранили крупнотоварное производство, не стали его крошить, ломать. И за счет этого мы выиграли. Мы не экспортируем зерно, потому что мы его перерабатываем на молоко и мясо.