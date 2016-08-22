Новости экономики за 22.08.2016

Новости Беларуси. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выставило на продажу два месторождения нефти. Точнее, право добывать углеводород в Гомельской области. Геологи разведали площадки, которые суммарно позволят выкачать более миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяин скважины

Стать хозяином нефтескважины сможет победитель аукциона. Запасы углеводородов оцениваются в 500 и 700 тысяч тонн. О качестве нефти точной информации нет, равно как и об объёме финансов, которые инвестору придётся потратить для старта проекта. Договор аренды природных ресурсов заключается на 5 лет. Предполагается, что за этот период возможно трижды окупить объём вложений.

Прощай, сельпо

Белорусская деревня ждёт прихода сетевиков. Потребность открытия ритейлера подтверждают экономисты. Зачастую гипермаркеты предлагают товар на 20% дешевле, чем в крупных торговых центрах страны. Чтобы обеспечить население товарами по доступным ценам, нужно, прежде всего, создавать конкуренцию в торговле в малых городах.

Сегодня зачастую это один сельский магазин со скудным ассортиментом на 3-4 деревни в округе. Крупные ретейлеры готовы расширяться при наличии банковских инвестиций и определенных преференций со стороны государства.

Новые колёса

В Беларуси выросли продажи автомобилей. За 7 месяцев наши граждане купили более 8 тысяч машин, включая новые и подержанные в автохаусах. Учитывая ажиотаж в начале 2015 и относительно ровный спрос в 2016 году, статистика позитивная.

Кроме того, белорусы стали больше ездить за рулем. Потребление бензина и дизеля за полгода в денежном выражении выросли на 90 миллионов деноминированных рублей. Рост более 10% при одинаковой цене топлива в прошлом и текущем годах.

Дорогой лом

Сдать лом и изделия из драгоценных металлов можно дороже. Минфин поднял скупочные цены. Золото подорожало на 15%, серебро на 36%. Теперь золото 750 пробы стоит без малого 54,5 рубля, платина – 59. Серебро – чуть более 1 рубля за грамм.

Неделя на бирже началась с незначительного ослабления белорусского рубля к корзине валют. Доллар укрепился на 0,0066. На вторник курс составит 1,94 рубля. Евро подешевел. Завтра по Нацбанку – 2,18. Российский рубль также потерял несколько пунктов.